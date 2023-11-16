С большим интересом слежу за баталиями в энергетической сфере, которые ожидаемо разгорелись в Абхазии. В особенности после того, как Россия наконец сделала то, что должна была сделать 30 лет назад, – потребовала денег за поставки электроэнергии. Кто бы мог подумать…

Местное политически активное сообщество продолжает усиленно искать выход из настоящего тупика, в который зашла энергосистема данного территориального образования, причем выхода в духе «чтоб у нас все было, и нам ничего за это не было». То есть, чтобы тарифы не выросли, энергетика оставалась в руках «абхазского народа», а инфраструктура и система доставки энергии до конечного потребителя исправились как-то сами собой.

Для чего люди во всем мире и во все века ведут свой бизнес? Конечно для того, чтобы всем вокруг делать подарки за свой счет

Ну, как это бывает в научной фантастике: создали люди роботов, а те взяли, да и начали совершенствоваться. И чтобы ни в коем случае ни один объект не был передан в частные руки. А если и найдется такой, то контракт должен быть составлен так, чтобы со стороны бизнеса владение данным активом было скорее благотворительностью, чем зарабатыванием денег. Ведь для чего люди во всем мире и во все века ведут свой бизнес? Конечно для того, чтобы всем вокруг делать подарки за свой счет.

Не могу не вспомнить историю грузинской энергетики, пережившей катаклизмы, в сравнении с которыми нынешние ограничения в Абхазии – это так, мелочь. В 90-е годы электроэнергия не подавалась не часами, а сутками, и это в столице! В регионах и в сельской местности выросли целые поколения детей, считавших лампочку в доме бесполезным украшением. В то время самой большой удачей было жить рядом с больницей или хлебозаводом – ушлые граждане подключались к их кабелю, и в итоге у них свет в доме горел круглые сутки, остальные сидели в полном мраке. В этот период вошли в моду китайские гибриды – ФМ-радиоприемники, совмещенные с фонарем, – очень удобно, а главное, оставляет ощущение почти нормальной жизни.

Потом появились «инверторы» – это такие небольшие устройства, которые позволяли подключать телевизор к обычному автомобильному аккумулятору, а потом, когда электроэнергию включали, подзарядить его. Ну и, конечно, только самым-самым успешным и богатым был доступен дизель-генератор – глупая тарахтелка, ставшая главным символом классового расслоения. Когда вы выглядывали в окно, видели, как вокруг целый район погружен в темноту, а у вас на балконе движок и в доме включенный телевизор, – самооценка сразу вырастает в разы. Жизнь удалась.

Тогда, как и сейчас в Абхазии, население Грузии считало важнейшей задачей, чтобы энергетика «принадлежала грузинскому народу». Вот он и управлял энергетикой как мог и как умел – каждый воровал на своем месте.

Потом, в конце 90-х, даже отсталое во всех отношениях правительство Шеварднадзе поняло, что управленец из грузинского народа – никакой, и провело эксперимент – передало тбилисские энергораспределительные сети американской компании «АЕС», несмотря на бурные протесты патриотической общественности. Новую компанию «АЕС-Теласи» возглавил англичанин Майкл Скоули. У него лицо было немного непропорциональное – слегка сдвинутое в правую сторону. От жизни и работы в Грузии 90-х годов оно совсем перекосилось, а глаза засветились безумным блеском... Американцы приступили к расчистке конюшен, которых даже авгиевыми не назовешь, – резали незаконно подключенные линии, увеличили тариф, установили в каждом доме и в каждой квартире счетчик, причем на улице, так, чтобы можно было в случае неуплаты прийти часов в семь утра и отрезать кабель.

Добрый, мудрый и законопослушный грузинский народ реагировал как мог – главным образом, избивал инкассаторов и ломал счетчики. Город погрузился в полный хаос. Почтенные старики и старушки ходили на поклон к Майклу Скоули с привычными для них словами – «я пенсионер, могу я вас попросить о льготах?», неизменно получая ответ – «прошу прощения, это невозможно».

Но прошло время, и машина принуждения сработала: тбилисская энергосистема постепенно встала на ноги, а народ привык к мысли, что электроэнергия – товар, за который нужно платить... Это было началом конца энергокризиса. Затем в 2004 году к власти пришла команда Саакашвили, которая полностью отобрала у доброго грузинского народа последние рычаги контроля над энергетикой и передала ее частным инвесторам. Энергокризис ушел в прошлое и напоминает о себе крайне редкими – раз в несколько месяцев – отключениями электроэнергии в связи с ремонтом инфраструктуры.

К чему я все это вспомнил? Ах да, Абхазия. Конечно.

Все имеет своего хозяина – в лучшем случае, это частный бизнес, в худшем – госчиновник, у которого главная цель по жизни – нахапать побольше

Так вот, рано или поздно абхазам придется понять: никакому народу ничего никогда не принадлежит, это коммунистические байки. Все имеет своего хозяина – в лучшем случае, это частный бизнес, в худшем – госчиновник, у которого главная цель по жизни – нахапать побольше, так, чтобы, когда его сменят, накопленных денег хватило внукам.

Все эти потуги абхазской элиты скрестить ежа и ужа вызывают снисходительную улыбку. Не передавать энергетические объекты частным инвесторам. Или если передавать – то только на правах управления, не в собственность. И не на 50 лет, а на 25. И чтобы тариф не трогал. И чтобы половину выработки дарил государству. И автор этой великой концепции говорит – «Это очень выгодно. Я знаю, я же экономист...» Надо бы еще обязать инвесторов почесать спину каждому абхазу каждый вечер, и, черт с ним, передавайте.

Министр экономики Абхазии Кристина Озган пришла в священный ужас от одного только вопроса – «уж не планирует ли правительство поднимать тариф?» Ответ был примерно в том же духе, как если бы ее спросили, собирается ли она слетать на пару дней на Марс – конечно, нет, это же абсурд.

Скорее всего, тут дело в политике. Кремль что-то потребовал у абхазов, а те, ясное дело, отказались – ведь русские не имеют перед абхазами никаких прав чего-то там требовать

Параллельно правительство Абхазии лихорадочно ищет 900 млн рублей, которые Россия затребовала за переток, – взять такую сумму из внутренних резервов негде, вот и бегают абхазские чиновники в поисках очередного дарителя. Ясно дело – в Москву.

Кстати, с этими 900 миллионами очень странная история. В то, что Россия вдруг озаботилась принципами рыночной экономики, верится очень слабо. Скорее всего, тут дело в политике. Кремль что-то потребовал у абхазов, а те, ясное дело, отказались – ведь русские не имеют перед абхазами никаких прав чего-то там требовать. У них есть только обязанность – давать денежки и помалкивать.

Не ищите деньги, подумайте, чего им от вас нужно. Мыслите ассиметрично. А еще лучше – хватит дурью маяться, продайте энергообъекты инвесторам, и все у вас будет хорошо.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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