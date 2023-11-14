Беслан Халваш: «Мы подошли к таким временам, когда нам бесплатно свет никто не даст»

Министр экономики Абхазии Кристина Озган на заседании комитета парламента по бюджету заявила, что Россия отказалась оплачивать переток электроэнергии для республики, и правительство просит парламент изыскать в бюджете 900 млн рублей на его оплату. Вопрос остался открытым, где найти такую сумму, пока не знают ни депутаты, ни члены правительства, но, по словам депутата Беслана Халваш, все заняты поиском такой возможности и все понимают, что оставить страну без света невозможно.

В комитете по бюджету парламента Абхазии прошло закрытое заседание, журналистов на него не пустили, но телеграм-каналы тем не менее проинформировали о ходе полемики и процитировали выступавших.

До начала заседания соцсети объявили, что депутаты собираются, чтобы обсудить поступивший в парламент проект договора о передаче в аренду частному предприятию «СухумГЭС» одной из трех перепадных ГЭС комплекса «ИнгурГЭС».

Но после начала заседания стало понятно, что речь на нем шла об оплате перетока электроэнергии из Российской Федерации. Правительство просит у депутатов выделить из бюджета 200 млн рублей на переток до нового года и 900 млн рублей на весь зимний переток.

По словам министра экономики Кристины Озган, Россия отказалась предоставлять переток бесплатно, как это было в предыдущие годы.

Депутат Беслан Халваш назвал ситуацию в энергетике «критической», он ответил на вопросы «Эха Кавказа» и прокомментировал состоявшееся в парламенте обсуждение:

– Беслан, расскажите, пожалуйста, что сегодня было на заседании комитета парламента, с чем пришла Кристина Озган и что вы обсуждали?

– Мы рассматривали письмо Кристины Озган о необходимости оплаты перетока электроэнергии из Российской Федерации. Правительство просит внести изменения в республиканский бюджет и оплатить 200 млн рублей.

– Я прочла в телеграм-канале, что вы якобы сказали на заседании комитета о том, что в энергетике сложилась критическая ситуация, надо вводить режим чрезвычайной ситуации и обратиться к населению, чтобы страна не осталась без света. Вы также сказали, что не совсем правильно приходить в парламент и требовать такую сумму. Соответствует ли это действительности? Вы ставили так вопрос и что вам на это ответили?

Я рекомендовал органу госуправления, собственнику, Министерству экономики, «Черномрэнерго» обратиться к населению нашей страны, чтобы они свою задолженность оплатили

– У нас назрела острая необходимость в оплате перетока, до конца этого года (пока не уточненные цифры) есть очень внушительная сумма, которую мы должны оплатить. Я действительно сказал, что нам нужно обратиться к населению нашей страны, чтобы они оплатили свою задолженность за потребленную электроэнергию, потому что сейчас конец бюджетного года и необходимых средств, которые нужны для оплаты перетока за электроэнергию до нового года, в бюджете может и не найтись. Я рекомендовал органу госуправления, собственнику, Министерству экономики, «Черномрэнерго» обратиться к населению нашей страны, чтобы они свою задолженность оплатили, потому что ситуация очень сложная.

– Беслан, я вижу из публикаций телеграм-каналов, что Озган проинформировала о том, что в целом за переток на зиму Абхазии нужно 900 млн рублей. И она просила парламент изыскать такую сумму. Действительно ли это было так? Депутаты спрашивали у нее, где можно взять эти деньги? Что она им ответила? Есть ли у правительства понимание, где эту сумму взять и как быть с такой огромной суммой почти в миллиард рублей? В каких статьях бюджета ее можно найти?

– Я потому и рекомендовал обратиться к населению нашей страны, чтобы наша страна не осталась без электроэнергии, чтобы люди оплатили счета за потребленную электроэнергию. Мы должны прийти к тому, что, если мы потребили электроэнергию, мы должны по установленным тарифам оплачивать ее. К сожалению, мы подошли к таким временам, когда нам бесплатно свет никто не даст. Для нашей страны установлен лимит бесплатной электроэнергии, но нам надо будет закупать в два раза больше, а денег на это у нас нет.

– У вас есть информация о том, что такую большую сумму можно собрать с населения, если люди погасят свои долги?

– Хотя бы какая-то часть соберется, чтобы погасить хоть часть необходимой суммы. Другую часть суммы нам надо найти. Страна не может остаться без электроэнергии.

– Есть у депутатов понимание, где эту сумму можно изыскать помимо взимания долгов с населения?

– Не знаю. Надо будет пересмотреть некоторые расходные статьи бюджета. Это очень важно для нашего населения, мы все – и исполнительная власть, и законодательная власть – прекрасно это понимаем, будем думать о том, чтобы в рамках действующего бюджета найти возможности. Все фискальные службы ориентированы на то, чтобы изыскать дополнительные источники поступлений. Правительство очень плотно занимается этим вопросом, я думаю, что какие-то результаты будут.

– Беслан, я вижу в публикациях телеграм-каналов информацию о том, что Кристина Озган предложила увеличить тариф на электроэнергию в три раза, действительно ли это так?

Кристина Озган такие вещи не говорила. Она говорила о том, чтобы выйти на экономически обоснованный тариф, его нужно увеличить в три раза

– Нет, это неправда. Мы на комитете рассматривали этот вопрос, Кристина Озган такие вещи не говорила. Она говорила о том, чтобы выйти на экономически обоснованный тариф, его нужно увеличить в три раза, но никто этого не собирается делать, контекст того, что она сказала, был совершенно другой.

– Ясно. Если подвести итог, каков результат этого заседания? К чему пришел парламент вместе с членами правительства?

– Мы пришли к тому, чтобы одобрить для рассмотрения обращение вице-премьера Кристины Озган, и рекомендовали Министерству экономики вместе с Минфином подготовить соответствующие изменения в бюджет 2023 года. Будем думать, какие бюджетные статьи мы используем для решения этого вопроса.

Что касается договора о передаче в аренду частному предприятию «СухумГЭС» «Перепадной ГЭС-2», входящей в комплекс «ИнгурГЭС», то на сегодняшнем заседании этот вопрос не ставился и не обсуждался.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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