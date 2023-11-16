Состоялся телефонный разговор Ираклия Гарибашвили и Олафа Шольца

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Грузии.

В ходе телефонного разговора премьер-министр и федеральный канцлер Германии рассказали о положительном решении, принятом Еврокомиссией. Федеральный канцлер Германии положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией, что подтвердила Еврокомиссия.

Глава правительства поблагодарил Олафа Шольца за важную помощь и поддержку в процессе реализации рекомендаций ЕС и подчеркнул большое значение дальнейшей поддержки Федеративной Республики Германия на пути к европейской интеграции.

Канцлер отметил, что Германия продолжит поддерживать Грузию на пути в Евросоюз.

Как отметил Ираклий Гарибашвили, Грузия ждет подтверждения положительной рекомендации, выданной Еврокомиссией со стороны Европейского совета в конце года, что выведет страну на новый этап интеграции в Евросоюз. По словам премьера, правительство Грузии продолжит успешно начатый процесс реализации рекомендаций.

Ираклий Гарибашвили и Олаф Шольц договорились продолжить интенсивное общение и ориентированное на результат сотрудничество с целью обмена информацией о дальнейших шагах.