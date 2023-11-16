США и Китай идут на сближение – в ходе личной встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско американский и китайский лидеры договорились восстановить каналы прямой связи между военными двух стран и заверили друг друга в нежелании конфронтации. Это первая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина за прошедший год. В последний раз лидеры США и Китая встречались на Бали. А резкое ухудшение в отношениях двух держав произошло после скандального визита спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пеллоси на Тайвань в августе прошлого года.

США и Китай восстанавливают каналы связи по линии военных ведомств двух стран – это один из главных итогов переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина, прибывшего в Сан-Франциско на саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества). Инцидент с прошлогодним визитом тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пеллоси на Тайвань, видимо, исчерпан. Поступок госпожи Пеллоси тогда крайне возмутил китайское руководство – в ответ вооруженные силы КНР провели масштабные учения с имитацией вторжения на остров, что резко осложнило отношения двух стран, а отключение каналов связи резко повысило возможность боевых инцидентов с перспективой дальнейшей эскалации. Сегодня Китай, похоже, готов понизить градус напряженности. Правда, товарищ Си дал понять: Пекин ожидает от Вашингтона строгого следования обещанию не вмешиваться во внутренние дела Китая:

«Китай готов быть партнером и другом США. Нашими основополагающими принципами в китайско-американских отношениях являются взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Являются ли Китай и Соединенные Штаты в конечном итоге соперниками или партнерами, – это фундаментальный и всеобъемлющий вопрос. Логика очень проста: если один рассматривает другого как основного конкурента, наиболее серьезную геополитическую проблему и постоянно возрастающую угрозу, это неизбежно ведет к ошибочной политике, неправильным действиям и ошибочным результатам. Китай никогда не делает ставку на то, что США проиграют, никогда не вмешивается во внутренние дела США и не имеет намерения бросить вызов Соединенным Штатам или заменить их. Китай приветствует уверенные, открытые, развивающиеся и процветающие Соединенные Штаты. Точно так же Соединенным Штатам не следует делать ставку на проигрыш Китая и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Китая. Вашингтон должен приветствовать мирный, стабильный и процветающий Китай».

Джо Байден, со своей стороны, заверил китайского лидера, что Вашингтон строго привержен принципу «одного Китая». Но, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи относительно степени доверия между ним и китайским лидером, глава Белого дома привел в качестве аргумента еще один принцип – «доверяй, но проверяй»:

«Мы поддерживаем соглашение о том, что существует политика единого Китая, и я не собираюсь это менять. Это не изменится. Вот примерно в какой степени мы обсуждали этот вопрос. Я придерживаюсь принципа «доверяй, но проверяй» – мы находимся в конкурентных отношениях, Китай и Соединенные Штаты. Но моя ответственность состоит в том, чтобы сделать этот процесс рациональным и управляемым, чтобы это не привело к каким-либо конфликтам. В этом вся суть. Найти точку, где у нас есть взаимные интересы. Я думаю, что знаю этого человека. Я знаю его образ действий. У нас были разногласия. У него другой взгляд на многие вещи, чем у меня. Но больше всего меня обнадеживает то, что мы согласились с ним в том, что, в случае появления вопросов, мы должны взять трубку, позвонить друг другу и иметь гарантию, что на звонок будет немедленный ответ. Это важный прогресс».

У Байдена с Си, действительно, довольно большой опыт общения – оба не раз встречались, будучи вице-президентами при Бараке Обаме и Ху Цзиньтао. Но сегодня, когда китайского экономического чуда так и не случилось, темпы роста страны сильно замедлились и Пекин оказался перед лицом рекордных показателей безработицы, Си Цзиньпину приходится делать шаги навстречу США, одновременно стараясь сохранить в глазах собственных сограждан образ непоколебимого лидера:

«Отношения Китая и США никогда не были гладкими на протяжении последних 50 и более лет, поскольку они всегда натыкались на ту или иную проблему, но, тем не менее, продолжали двигаться вперед. Для обеих сторон конфликт и конфронтация имеют недопустимые последствия. Две такие большие страны, как Китай и США, не могут себе позволить повернуться друг к другу спиной. На планете Земля достаточно места, чтобы эти две страны были успешными».

Если до недавнего времени американцы всерьез опасались, что Китай вот-вот обойдет их, став крупнейшей экономикой мира, то теперь многие аналитики вообще сомневаются в том, что это когда-либо произойдет. Все это сильно ослабило переговорные позиции Си Цзиньпина, но ставки на переговорах в Сан-Франциско в условиях нынешних военных кризисов слишком высоки, и Джо Байден поспешил согласиться с таким подходом:

«Мы не всегда соглашались, что неудивительно, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными. Я ценю наш диалог, потому что, с моей точки зрения, крайне важно, чтобы мы с вами четко понимали друг друга, как лидер лидера, без каких-либо заблуждений или недопонимания. Мы должны гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт, а также ответственно управлять этой конкуренцией».

Тем для обсуждения у обоих лидеров предостаточно, особенно таких щекотливых, как свобода судоходства в Южно-Китайском море, которое Китай считает чуть ли не своим внутренним озером, поддержка Вашингтоном правительства Тайваня и запрет на предоставление Китаю определенных технологий. Не остались в стороны и сугубо экономические вопросы, торговля, в том числе запрет на экспорт в Китай некоторых полупроводников, и даже наркотики – США очень обеспокоены потоком китайского фентанила, буквально захлестнувшим страну.

При этом Байден явно попытался добиться от Си Цзиньпина того, чтобы Китай воспользовался своим растущим влиянием на Иран и отговорил Тегеран от опрометчивых действий на Ближнем Востоке, способных разжечь полномасштабную региональную войну. Также вероятно, что на встрече лидеров обсуждалась и война в Украине. А глава Белого дома постарался отговорить Пекин от оказания военной помощи России, которая остро нуждается в вооружениях и боеприпасах.

В одном аналитики согласны: рассчитывать на существенное улучшение отношений между США и Китаем в сложившейся ситуации нереалистично. Главное, чтобы они не ухудшились.

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