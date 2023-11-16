Грузия сыграла вничью с Шотландией, Хвича оформил дубль

Матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Грузии и Шотландии завершился вничью 2:2.

Счет в поединке на тбилисском стадионе «Динамо» на 15-й минуте открыл грузинский футболист Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма шотландский полузащитник Скотт Мактоминей сравнял счет. Спустя восемь минут Хвича оформил дубль и вывел свою команду вперед. Однако Шотландия смогла вырвать ничью в компенсированное время – отличился Лоуренс Шанклэнд.

Сборная Грузии уже потеряла все шансы на выход из этой группы, но через Лигу наций еще может пройти в финальную стадию чемпионата Европы.