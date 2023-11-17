Активистке Тамаре Меаракишвили мешают в проведении одиночного пикета

Гражданской активистке из Ахалгори Тамаре Меаракишвили мешают в проведении одиночного пикета в центре Цхинвали и не выпускают из здания цхинвальской прокуратуры.

Ранее она получила письмо о том, что в прокуратуре «проводится проверка по факту необоснованного удержания вещественных доказательств». Кроме того, ей предложили встретиться с главой ведомства Григорием Собаевым. Активистка выразила готовность провести встречу, но в присутствии адвоката и после проведения акции протеста.

Сегодня, когда Меаракишвили направлялась в Цхинвали, машину, в которой она находилась, остановили у въезда в город, активистку сопроводили в прокуратуру.

Агентство «Рес» распространило комментарий представителя генпрокуратуры Дианы Цховребовой. Она говорит, что «недобросовестное поведение гражданки Тамары Меаракишвили направлено на дискредитацию органов прокуратуры и государственной власти в глазах общественности».

В ведомстве напомнили, что дело, возбужденное в отношении Меаракишвили, «было прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления».

«Тогда же следователем было постановлено возвратить вещественные доказательства по уголовному делу – удостоверение личности гражданина Грузии и паспорт гражданина Республики Южная Осетия, о чем последняя была уведомлена надлежащим образом. Более года гражданка Тамара Меаракишвили в прокуратуру не обращается, вместе с тем ей известно о необходимости явки в прокуратуру для получения указанных документов», – отметила Диана Цховребова.

В югоосетинском КГБ сегодня заявили о «недопустимости осуществления каких-либо несанкционированных публичных и общественных акций с целью дискредитации органов власти и управления Южной Осетии, а также проводимой властями политики по формированию совместного с Российской Федерацией общего контура безопасности».

В сентябре Меаракишвили вышла с одиночным пикетом к югоосетинскому Дому правительства. Плакат «STOP коррупция» милиционеры у неё отобрали вскоре после начала акции.