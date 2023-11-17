Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата в ЕС в конце этого года. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как это может повлиять на Южную Осетию?

Аделина: Об этих новостях я слышала, разумеется. Сказать, что они произвели на меня впечатление, я не могу, потому что, насколько я помню, еще 30 лет назад начались разговоры и обещания Запада о том, что когда-то Грузия будет принята в ЕС. Теперь они придумали новую формулировку – «кандидат». Новая приманка, которая будет опять нечто обещать Грузии, давать какие-то надежды. Все эти декларации не имеют абсолютно никакого отношения к реальности, к реальной политике, которую ведут западные страны. Вот так они еще подурачат Грузию много лет, что-то обещая. А как это скажется на нас, на Южной Осетии… Я думаю, никак не скажется, потому что свой выбор мы уже сделали, Россия – наш единственный и основной партнер. Как это будет сказываться на России, так это будет сказываться и на нас.

Зема: Конечно, я слышала об этом, новости я смотрю, и сарказм Захаровой я, как всегда, уловила. Для Южной Осетии это как ничего не значило, так и не значит. Единственное, опять породит сплетни, что Россия нас продаст Грузии. И все. Но это сплетни, это ерунда. Просто есть нервные граждане в Южной Осетии.

Ирина: Я не следила, но наткнулась на эти новости. Надеюсь, это значит, что они обуздают свои реваншистские намерения. Я только на это надеюсь и только в этом плане воспринимаю. В этом смысле я возлагаю надежды, что у них будет меньше желания и стимула что-то решать вооруженным, насильственным путем.

Залина: Я прочитала эту информацию в телеграме. Мне кажется, пока это не обретет реальные очертания, официальный документальный статус, я думаю, это просто фейк. Да, есть тенденция, мы знаем, что они давно туда хотят. Хорошо это будет для нас или нет, я не знаю. Непонятно, как чисто юридически это все будет признаваться. То, что им дал Советский Союз, потом Советский Союз распался, а они [Грузия] все за земли Советского Союза держатся. Мне это тоже непонятно.

Бэлла: То, что Грузия хочет в ЕС, я давно знала, но невыполнимые для них были условия. Не думаю, чтобы с «территориальной целостностью» у них получилось. Абхазия не собирается в Грузию, и Южная Осетия не собирается в Грузию. Поэтому время покажет. Если ЕС снимет с них эти пункты, может быть… Для Южной Осетии это может значить то, что Грузия нас, наконец, оставит в покое, если по территориальной целостности проблема у них там решится. Вот это будет для нас неплохо.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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