Попыткой узаконить разделительную линию между Тбилиси и Цхинвали в качестве государственной границы назвали в Грузии заявление российского МИДа. В связи с полемикой, развернувшейся в Тбилиси после убийства на разделительной линии гражданина Грузии Тамаза Гинтури, Москва вновь поднимает вопрос о «делимитации границы» между Тбилиси и Цхинвали и Тбилиси и Сухуми. К критикам власти присоединился и Михаил Саакашвили – он обвиняет «Грузинскую мечту» в коллаборационизме и вновь призывает к введению ограничений для россиян.

Второй день российский МИД дает Михаилу Саакашвили поводы для гневных постов в соцсети, в которых он призывает к ограничениям для российских граждан, которые переехали в Грузию после российского вторжения в Украину. Накануне экс-президент назвал военной угрозой заявление министра Сергея Лаврова о том, что ЕС не сможет вытеснить Россию из Южного Кавказа и Центральной Азии. А сегодня Саакашвили возмутило заявление МИДа в связи с убийством российскими пограничниками Тамаза Гинтури у разделительной линии. Обвинив «Грузинскую мечту» в коллаборационизме, Саакашвили утверждает, что российские пограничники знали, что Гинтури – ветеран августовской войны 2008-го, и стреляли в него на поражение:

«В 90-е годы русские изгнали из Абхазии более 300 000 грузин, в 2008 году в Шида Картли 30 000 грузин лишились домов и всего своего имущества! После 2012 года при так называемой бордеризации еще прибрали к рукам территорию размером с Сухуми, а наш народ лишился домов, святынь и пастбищ, а мы принимаем сотни тысяч россиян – не туристов, приехавших на несколько дней, как это делал я, но как постоянных жителей: оформляем им земли с виноградниками, пастбищами, домами, предприятиями и хвастаемся тем, что у нас мир. Франция сдалась Германии в 1940 году именно с таким миром, за таким так называемым миром последуют гораздо большие жертвы, несправедливость, уничтоженные поколения!» – написал Михаил Саакашвили в Facebook. И пообещал, что сразу же исправит ситуацию «после прихода национального правительства»: для россиян будет отменено легкое получение ПМЖ, и им «дадут время покинуть страну для поощрения продажи недвижимости».

В оппозиции даже оппоненты Саакашвили тоже исходят из необходимости ответных шагов по отношению к россиянам после убийства Гинтури. В Москве не высказали даже формального намерения расследовать инцидент, всю ответственность там возложили на грузинскую сторону. А сегодня даже подняли этот вопрос на женевских дискуссиях с целью добиться от Тбилиси признания независимости Цхинвали и Сухуми. Именно так расценивают сегодняшнее заявление замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

«В свете недавнего инцидента с незаконным пересечением границы Южной Осетии гражданами Грузии акцентирована востребованность более энергичной работы сопредседателей с официальным Тбилиси на предмет недопущения новых обострений в грузино-югоосетинском приграничье. В контексте усилий по укреплению безопасности «на земле» российская сторона вновь заострила внимание на важности выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой, а также запуска процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией», – говорится в сообщении МИД РФ.

Пересмотреть политику «стратегического терпения», о которой премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорил недавно на Парижском форуме мира, советует власти депутат Паата Манджгаладзе из «Стратегии Агмашенебели»:

«Заявление на встрече с сопредседателями женевского формата подтвердило: у России нет никаких дружеских и мирных инициатив по отношению к Грузии. Они прямо говорят о том, что незаконная бордеризация – это граница, и собираются ее перенести и провести еще глубже. Мы всегда предупреждали власть о том, что разговаривать с Россией один на один, без партнеров не имеет смысла».

Активизацию темы делимитации границы, как и другие действия российских властей в Абхазии и Южной Осетии, Роман Гоциридзе, депутат политической группы «Еврооптимисты», связывает с положительной рекомендацией еврокомиссии на предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС:

«Это очередное давление (России) на Грузию, после того как страна получила рекомендацию на статус кандидата в ЕС. Реакция грузинской власти известна, она должным образом даже не выразила протест по поводу убийства нашего гражданина. Уступки России фактически стали поощряющим фактом в том страшном инциденте, случившемся на оккупационной линии».

Примером уступок Гоциридзе считает то, что «Грузинская мечта» в парламенте блокирует все законопроекты, в которых упоминается Россия. Так обстоят дела и с проектом резолюции, разработанной оппозицией по факту убийства Гинтури, и с другими проектами, в которых говорится об ограничениях для россиян. Гоциридзе накануне на заседании парламентского бюро даже вступил в словесную перепалку с депутатами правящей партии.

«32 законопроекта заблокированы юридическим комитетом, в том числе о двухгодичном моратории на приобретение недвижимости гражданами РФ. Когда мы регистрировали инициативу, россиянами было приобретено восемь тысяч – это только квартир, сегодня уже 13 тысяч. Если туда вселятся по два человека, это уже 24 тысячи – получается город больше Хашури», – тщетно возмущался Роман Гоциридзе.

Рассмотрение законопроекта перенесли на два месяца. В «Грузинской мечте» все обвинения о закулисных переговорах с Москвой опровергли. Там уже давно не считают нужным предпринимать шаги против массового приезда российских граждан. Лидер партии Ираклий Кобахидзе даже успел обвинить оппонентов в ксенофобии.

В течение дня грузинский МИД не ответил на призыв Москвы к сотрудничеству в вопросе делимитации границ с Сухуми и Цхинвали. О том, что власти делают все возможное, напоминал депутат «Силы народа» из парламентского большинства Гурам Мачарашвили, при этом не забыл обвинить в оккупации «Нацдвижение» и Михаила Саакашвили:

«Эта оккупация, вызов номер один, сегодня – результат и наследие прежней власти, ее неправильного, непрагматичного и предательского отношения. Что касается сегодняшней ситуации, вы видели результат: руководители соответствующих ведомств в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами добились того, что незаконно похищенный гражданин Грузии (Леван Дотиашвили) был возвращен. Мы видим, что прилагаются максимальные усилия для того, чтобы процесс оккупации был приостановлен».

Но оппонентам власти, как и семье Гинтури, эти шаги кажутся недостаточными. Об этом говорил сегодня брат убитого Гиви Гинтури, депутат от «Нацдвижения» в горийском сакребуло. Сегодня перед встречей со следователем он пообщался с журналистами, напомнив, что ему от знакомых в Цхинвали стали известны имена двух пограничников, смертельно ранивших его брата, – Василия Демидова и Николая Ищенко, и что один из них уже сменил фамилию, говорит Гиви Гинтури:

«Как мне известно, один из убийц – Демидов, сменил имя и фамилию. Думаю, следствие об этом знает лучше, наша семья требует, чтобы виновников наказали, чтобы их осудило наше правительство».

На каком этапе находится расследование, идущее по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное лишение свободы», МВД пока не сообщает. Маловероятно, что надежды на то, что виновные понесут наказание, сбудутся. Этого давно и тщетно ждут семьи Гиги Отхозория, убитого в 2016-м абхазским пограничником Рашидом Канджи-оглы, Арчила Татунашвили, хоть за его пытки и убийство в феврале 2018 года грузинским судом заочно осуждены югоосетинские силовики Давид Гурциев и Алик Табоев и объявлены в международный розыск по красному циркуляру Интерпола.

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