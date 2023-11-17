Президент Грузии критикует парламентариев, оскорбляющих женщин-депутатов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на очередное оскорбление женщины-депутата от оппозиции со стороны представителя парламентского большинства:

«Парламент Грузии вот уже в который раз стал свидетелем беспрецедентного позора. Именно потому, что первая волна недопустимых и возмутительных оскорблений в адрес женщин-депутатов не привела к реакции парламента и непосредственно председателя парламента, сегодня мы увидели то, что увидели – еще один безнравственный поступок.

В очередной раз осуждаю и всегда буду осуждать любую форму насилия в отношении женщин – это неприемлемое, бесчестное и позорное поведение для грузинской культуры», - написала Зурабишвили в соцсети Facebook.

Сегодня, 17 ноября, в грузинском парламенте вновь была перепалка между депутатами, сообщает SOVA. Ситуация на пленарном заседании накалилась после того, как министр юстиции Рати Брегадзе пытался прокомментировать решение Страсбургского суда по делу Михаила Саакашвили. В этот момент председатель парламентской фракции «Национального движения» Тина Бокучава прервала министра, обвинив его во лжи.

Депутат от «Грузинской мечты» Леван Мгалоблишвили словесно оскорбил коллегу Бокучава. А на оскорбительную реплику Мгалоблишвили отреагировала депутат от «Национального движения» Анна Цитлидзе, которая бросила в депутата правящей партии листы бумаги.