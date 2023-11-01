В грузинском парламенте продолжается скандал вокруг оскорбительных высказываний депутатов «Грузинской мечты» в адрес женщин-оппозиционеров. Из-за словесных перепалок спикер парламента Шалва Папуашвили на протяжении одного часа не мог открыть пленарное заседание. Крайнее недовольство оппонентов вызвала позиция «Грузинской мечты», которая отказалась выполнить их требование отстранить от должности главу комитета по обороне Ираклия Берая за его вчерашний непристойный выпад в адрес оппозиционного депутата Теоны Акубардия.

«Госпожа Теона, Теона Акубардия, госпожа Хатиа, госпожи Анна и Саломе, не говорите, у вас отключен микрофон, даю вам замечание! Батоно Алеко, Яго, займите свои места, не кричите!» – спикеру парламента Шалве Папуашвили около часа не удавалось навести порядок в сессионном зале. Он никак не мог открыть пленарное заседание – оппозиционные депутаты выражали возмущение поступком главы комитета по обороне Ираклия Берая, который накануне оскорбил депутата Теону Акубардия, и требовали, чтобы он проявил политическую ответственность, и если не от мандата, то хотя бы отказался от поста главы комитета. Сама Акубардия, которая является заместителем председателя того же комитета по обороне, не приняла извинений Берая:

«Такое извинение я не принимаю. Я думаю, что человек, который отпускает в адрес коллег такие эпитеты, к тому же делает это с трибуны парламента, не заслуживает эту должность».

Берая публично унизил оппонента из-за ее критики: Акубардия считает, что он, как глава комитета по обороне, должным образом не реагирует на планы РФ обустроить военный порт в оккупированной Абхазии. Ираклий Берая накануне был вынужден принести извинение, но сделал это в двух словах, назвав свой выпад против Акубардия реакцией на «несправедливые и лживые» обвинения со стороны оппозиции.

И сегодня представители «Грузинской мечты», хотя и осуждали поведение депутата Берая, тем не менее указывали на то, что женщины-депутаты из оппозиции провоцируют мужчин на такие поступки, употребляя выражения, которые выводят из себя мужчин из «Грузинской мечты». Об этом сказала депутат «Грузинской мечты», глава постоянного Совета по гендерным вопросам Нино Цилосани:

«В любом случае, это должно завершиться и никогда не должно повториться. Но в то же время важно, чтобы оппозиция сама осознавала свою роль в разжигании языка ненависти, что их выкрики (в адрес депутатов «Грузинской мечты») – «рабы, изменники, агенты России» – не будут служить установлению нормальной политической культуры».

Нино Цилосани, как и другие депутаты-женщины из партии власти, солидарность оппозиционным коллегам-женщинам не выражали. Они старались найти оправдание поступку Берая, утверждая, что он публично оскорбил оппонента не намеренно, а будучи на эмоциях. Во что многие не верят, поскольку Берая с листа читал свой текст, в котором тщательно были подобраны слова, дискредитирующие Акубардия как женщину. Это до такой степени возмутило двух оппозиционных депутатов – лидера «Мокалаке» Алеко Элисашвили и лидера «Гирчи» Яго Хвичия, что они стали на высоких тонах требовать от Берая объяснений:

«Мужчины так не ведут себя, не тяни, подавай в отставку!» – возмущенно кричал Алеко Элисашвили.

А разгневанный пренебрежительным тоном коллег из «Грузинской мечты» по отношению к женщинам из оппозиции Яго Хвичия не удержался от жаргонных слов:

«Вы в своей «Грузинской мечте» с женщинами тоже так «базарите»? Предлагаете и мне так же разговаривать с женщинами из вашей партии? Берая должен подать в отставку!»

Спикер парламента Шалва Папуашвили не дал слова возмущенным мужчинам-оппозиционерам, а особо разгоряченного Алеко Элисашвили заставил покинуть сессионный зал. Лидер фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе недоумевал по поводу продолжения скандала, ведь накануне он осудил действие однопартийца Берая и сам извинился:

«Поэтому вы сейчас не перебарщивайте, довольствуйтесь тем извинением и тем правильным человеческим отношением, которое было искренним».

Мдинарадзе посоветовал оппозиции самой научиться извиняться, когда ведут себя невежливо. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал несерьезным требование об отставки Берая с поста главы комитета по обороне. Не в той форме, как вчера Берая, но от нападок в адрес женщин-оппозиционеров он тоже не воздержался:

«Они постоянно нарушают нормы приличия, ведут себя неэтично. Если кто и старается поляризовать ситуацию в парламенте, так это оппозиционные депутаты-женщины».

Еще один депутат от правящей партии Алуда Гудушаури, который тоже оскорбил непристойными словами депутата из «Нацдвижения» Анну Цитлидзе, удивлялся, почему журналисты задают ему вопрос о дискриминации и сексизме и о том, не собирается ли он извиниться.

«А за что мне извиняться?» – отмахнулся от них депутат Гудушаури.

Но больше всех оппонентов возмутила позиция спикера парламента Шалвы Папуашвили, который даже формально не постарался защитить оппозиционных женщин-депутатов. С трибуны спикер напомнил, что эти женщины также непристойно повели себя в отношении министра культуры Теи Цулукиани, когда та в сентябре выступала в парламенте, они же разворачивали с трибуны плакат с надписью – «Русский военный корабль, иди на …».

Депутат «Лело» Саломе Самадашвили постаралась пояснить, в чем разница между словами, сказанными Берая вчера, и известной фразой украинских военных с острова Змеиный:

«Надпись на плакате, который мы тогда здесь вывесили, стала слоганом борьбы за свободу против России. Я понимаю, что это вас беспокоит, вы ведь уцепились за российский корабль. Но этот слоган размещен и в Конгрессе США, и в Европарламенте, и в других парламентах стран ЕС. А вчера здесь двое депутатов по заранее составленному тексту оскорбили женщин-депутатов. Это нарушение Конституции, когда ты стараешься уничтожить достоинство человека спекуляциями о личной жизни. Вот это сделал Берая вчера».

Самадашвили, как и другие, потребовала отставки Берая с поста главы комитета и вынесения его вопроса на парламентский совет по этике.

Спикер Папуашвили отрезал:

«Ираклий Берая не подаст в отставку, и никто не собирается этого делать. Получили ответ? Довольны? Вот и сидите!»

Эти слова спикера Папуашвили многие сочли адресованными и президенту Саломе Зурабишвили. Накануне она выразила солидарность женщинам-депутатам и призвала Шалву Папуашвили немедленно отреагировать на непристойное поведение депутатов «Грузинской мечты».

Чем чревата такая позиция спикера и других депутатов «Грузинской мечты», рассказала лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе:

«Берая очень скоро станет нерукопожатным во всех международных миссиях. Его слова, поведение мы донесем до сведения партнеров. Это коснется и спикера парламента. Он особенно выделяется нападками на женщин-политиков, проявлением мизогинии. Он не имеет представления, что такое гендерное равноправие, он нападает на нас, называет нас то неквалифицированными, то невеждами, то истеричными».

Самнидзе, как и другие оппозиционеры, сегодня отмечала, что в любой другой демократичной стране этого не случилось бы, а если бы случилось, то те депутаты сами отказались бы от мандата.

Поведение депутатов Гудушаури и Берая осудили и правозащитные НПО, призвав парламент изучить вопрос на совете по этике и разработать этический стандарт, не допускающий дискриминацию по гендерному признаку. Институт по исследованию демократии DRI осудил дискриминацию политических оппонентов по гендерному признаку со стороны «Грузинской мечты». «Все это выходит за рамки свободы политических дебатов», – говорится в заявлении НПО. Вопрос намерен изучить и Народный защитник Леван Иоселиани. Еще вчера он осудил «такое обращение к женщинам».

Сама депутат Теона Акубардия намерена с иском обратиться в суд.

Акубардия – не первая женщина-политик, которая подверглась публичной дискредитации со стороны правящей «Грузинской мечты». Примечательно, что правящая сила не щадит и тех своих однопартийцев или сторонников, которые смеют им возражать. Наглядным примером стала президент Саломе Зурабишвили, а в прошлом созыве – депутат Эка Беселия. Сегодня многие правозащитники выражали мнение, что своим отношением к оппонентам-женщинам представители «Грузинской мечты» поощряют и домашнее насилие против женщин.

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