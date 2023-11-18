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В Украине погиб еще один грузинский боец

В Украине погиб еще один грузинский боец. Ника Геленидзе воевал под Бахмутом.

Активист Гига Макарашвили, сообщая о гибели Геленидзе, пишет и о том, что 18 ноября в 10:30 часов по Тбилиси в храме Володимира будут прощаться с погибшим в конце октября под Бахмутом грузинским бойцом Леваном Лобжанидзе - тело его доставят в Грузию.

«Сегодня была подтверждена гибель еще одного парня с большим сердцем… Ника Геленидзе… Слава Героям!..» - пишет Макарашвили.

За последние дни это весть о гибели четвертого грузинского бойца в боях против РФ в Украине: сообщалось, что погиб Ираклий Курцикидзе и два бойца «Грузинского легиона» – Рамаз Петелава и Бека Ломашвили, передает SOVA.

  • С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более 50 грузинских бойцов.

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