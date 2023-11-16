Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

В Украине погибли еще двое грузинских бойцов

Рамаз Фетелава и Бека Ломашвили
Рамаз Фетелава и Бека Ломашвили

На войне в Украине погибли двое бойцов «Грузинского легиона» – Рамаз Фетелава и Бека Ломашвили.

По информации «Грузинского легиона», бойцы погибли в ходе наступательной операции на донецком направлении. Еще девять бойцов ранены, состояние троих из них тяжелое.

«Грузинский легион выражает соболезнования семьям погибших», – говорится в сообщении.

  • С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более 50 грузинских бойцов.
  • Российские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны России 14 ноября сообщили о пленении в Украине двух граждан Грузии — Георгия Чубитидзе и Георгия Гоглидзе.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG