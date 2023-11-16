В Украине погибли еще двое грузинских бойцов

На войне в Украине погибли двое бойцов «Грузинского легиона» – Рамаз Фетелава и Бека Ломашвили.
По информации «Грузинского легиона», бойцы погибли в ходе наступательной операции на донецком направлении. Еще девять бойцов ранены, состояние троих из них тяжелое.
«Грузинский легион выражает соболезнования семьям погибших», – говорится в сообщении.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более 50 грузинских бойцов.
- Российские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны России 14 ноября сообщили о пленении в Украине двух граждан Грузии — Георгия Чубитидзе и Георгия Гоглидзе.
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