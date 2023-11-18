МВД Грузии: у здания Министерства охраны окружающей среды задержаны 11 человек

У здания Министерства окружающей среды задержаны 11 участников акции против лицензии на рачинские леса, которые попытались установить палатку у входа в министерство, заявили в МВД Грузии. Куда именно доставлены задержанные, пока не известно. Среди задержанных - организатор акции, лидер «Движения по защите ущелья Риони» Варлам Голетиани.

Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, сотрудники МВД Грузии предложили участникам акции на основании закона разместить палатку в 20 метрах от входа на территорию ведомства, чтобы не препятствовать движению автомобилей по направлению к площади Геловани.

Однако чтобы пройти к разрешенной локации, необходимо было войти через основной вход на территорию ведомства, чему полиция воспрепятствовала и указала на тропу слева от входа в ведомство, которая ведет вверх от трассы. Активисты стали недоумевать, для чего нужно идти в обход, когда на разрешенную территорию была возможность попасть через основной вход. В ответ активисты попытались проникнуть на территорию ведомства, чего им не позволили правоохранители.

Участники акции сообщили, что полиция отобрала у них палатки. Они обращались к правоохранителям с просьбой вернуть их.

«Людей арестовывают за то, что они задают вопросы», - сказал один из участников митинга.

Защитники Рионского ущелья решили перенести акцию по отмене лицензии на передачу Рачинских лесов из Амбролаури в Тбилиси, чтобы наконец их голос был услышан властями. Сообщалось, что протесты будут проводиться у здания Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, где протестующие планировали установить палатки.

21 октября Агентство по охране окружающей среды заявило, что лицензия на передачу рачинских лесов бизнесмену Давиду Хидашели, который приближен к олигарху Бидзине Иванишвили, может быть пересмотрена. Причиной стало нарушение им лицензионных условий. По словам заместителя Министра охраны окружающей среды, инвестор не представил план развития территории, который обязан выполнить каждый, кто получает лицензию от государства, поэтому был запущен процесс наложения штрафа.

Движение за выживание Рионского ущелья вместе с жителями региона Рача требуют упразднить лицензию, которая была выдана властями бизнесмену Давиду Хидашели марте сроком на 49 лет - речь о территории леса в 104 712 га в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети за 1 151 832 лари.

Леса были выставлены на аукцион и лицензия была выдана таким образом, что люди, живущие в непосредственной близости от этих лесов, узнали об этом в СМИ.