Михаил Саакашвили призвал президента Грузии помиловать его

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к действующему президенту Саломе Зурабишвили с призывом помиловать его. Заключенный политик, в частности, прокомментировал интервью Зурабишвили изданию Le Monde. Она заявила, что Саакашвили чувствует себя лучше и планирует активно включиться в избирательную кампанию.

«Врачи, к сожалению, не могут подтвердить улучшение моего физического состояния. Госпожа Саломе говорит, что у меня больше нет желания ехать за границу. Дело в том, что это не зависит от моего желания. К сожалению, моя реабилитация требует, чтобы я какое-то время находился за пределами Грузии. Госпожа Саломе может использовать свое право о помиловании и одним росчерком пера вернуть моим детям отца и восстановить политический баланс в Грузии», – заявил Саакашвили во время онлайн-включения на судебном процессе в Тбилисском городском суде

Саакашвили также заявил, что берет на себя руководство политсоветом учрежденной им партии «Единое национальное движение». При этом он добавил, что пока рано выдвигать его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии.

«Я слышал призывы о моем выдвижении на пост премьер-министра. Но пока говорить об этом ещё рано. Это зависит от многих факторов. Мы должны подождать несколько месяцев, найти оптимального, приемлемого для максимального числа граждан кандидата, потому что мы собираемся победить на парламентских выборах в будущем году, а не занять второе почетное место», – сказал Саакашвили.

Ранее Саломе Зурабишвили не раз подчеркивала, что она ни при каких обстоятельствах не помилует Саакашвили.