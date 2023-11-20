Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС

В Ереване подписано соглашение о статусе миссии Европейского Союза в Армении. Как передает агентство «Арменпресс», документ оформили заместитель главы армянского МИДа Паруйр Ованнисян и глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить власти Армении за то, что они с февраля приняли эту миссию. Эта миссия уже многое предложила Армении в плане стабильности и безопасности. Соглашение о статусе, которое мы подписали сегодня, поможет внести больше правовой определенности, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране», – заявил посол ЕС.

Что касается расширения миссии, то этот вопрос был решен несколько дней назад в Брюсселе. Министры иностранных дел Евросоюза одобрили предложение о расширении миссии наблюдателей ЕС, находящейся в Армении.

«Мы готовы двигаться вперед и еще больше усилить присутствие миссии в стране, чтобы способствовать стабильности, осуществлять мониторинг армянской стороны границы и видеть, что делается», – сказал Марагос.

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян уточнил, что пока рано говорить об изменении мандата, речь идет об «усилении возможностей».

«Из третьих сторон к миссии присоединилась Канада, есть заинтересованность и со стороны других стран», – сказал он.

По мнению Ованнисяна, соглашение о статусе миссии ЕС должно способствовать более эффективному осуществлению ее деятельности.

Гражданская миссия Евросоюза начала свою деятельность в Армении в феврале 2023 года. Наблюдатели ведут патрулирование на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.