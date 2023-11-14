Ереван получил первые плоды военного сотрудничества с Францией – бронемашины «Бастион», проследовав через территорию Грузии, прибыли в Армению. В Ереване стараются не акцентировать на этом внимание, несмотря на громкие протесты Баку. Тбилиси также хранит молчание, а эксперты считают саму возможность военного транзита результатом кулуарных договоренностей с Парижем.

Два десятка легких многоцелевых бронемашин «Бастион» французского производства прибыли в Армению. В Ереване распространившиеся в соцсетях кадры, на которых погруженная на железнодорожные платформы военная техника направляется из грузинского порта Поти в сторону армянской границы, стараются не комментировать. В военном ведомстве не подтвердили, но и не опровергли, идет ли речь о вооружениях в рамках военного сотрудничества Еревана и Парижа:

«Кроме официальных сообщений и заявлений о сотрудничестве Армении и Франции в сфере обороны, в настоящее время не можем предоставить никакой дополнительной информации», – говорится в официальном заявлении Минобороны.

Франция обязалась принять активное участие в модернизации вооруженных сил Армении в ходе визита в Ереван министра иностранных дел Пятой республики Катрин Колонна во время последней фазы карабахского кризиса в сентябре. Тогда Колонна пообещала как безвозмездную помощь от Парижа, так и долгосрочные военные контракты. В конце октября Армения и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере. По словам министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, Париж должен поставить Еревану три радара GM200 и ракеты Mistral, а также окажет Армении помощь в реформировании вооруженных сил. Тогда о поставках бронеавтомобилей стороны ничего не сообщали.

По данным французского издания Ouest France, «Бастионы» изначально предназначались для Украины, но в Киеве посчитали их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

В Баку первые результаты военного сотрудничества Парижа и Еревана решительно осудили. Пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде призвал международное сообщество «воздержаться от вооружения Армении, известной своей агрессивной политикой и действиями»:

«Передача вышеупомянутой военной техники послужит укреплению деструктивной деятельности в регионе и военного потенциала Армении, которая на протяжении почти 30 лет удерживала часть территорий Азербайджанской Республики под оккупацией и в настоящее время не отказывается от агрессивной политики и риторики. Эти шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонника мира и стабильности в регионе, ставят под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений в регионе на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации».

Параллельно в Баку обвинили Париж в «клеветнической кампании» против Азербайджана и «деструктивной деятельности в регионе»:

«Эти шаги, которые служат политике военизации Армении, свидетельствуют о том, что Франция руководствуется ошибочными интересами в регионе. Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе, эти страны должны окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству», – заявил Гаджизаде.

При этом азербайджанские власти не предъявили претензий к Грузии, через чью территорию осуществлялся транзит. То, что французские автомобили прибыли в Поти и затем были направлены в Армению, грузинской службе Радио Свобода подтвердили в компании APM Terminals Poti, занимающейся операционными процессами в порту. В компании настаивают, что операция прошла в рамках действующего законодательства и никаких претензий к транзиту данного груза быть не может:

«В данном конкретном случае груз прибыл из страны ЕС – Франции и направлен в Армению – страну, на которую не распространяются санкции. Кроме того, в отсутствие четких указаний правительства Грузии и ограничений, наложенных международными регуляторами, APM Terminals Poti лишен возможности необоснованно отказать в приеме груза, который не является подсанкционным».

Азербайджанская пресса отмечает, что ранее правительство Грузии отказывалось пропускать французские вооружения в Армению, однако нынешний факт говорит о том, что в Тбилиси изменили позицию. Власти Грузии ситуацию не комментируют. Эксперты считают, что использование грузинской территории в качестве транзита военных грузов в Армению не могло произойти без соответствующего уведомления со стороны Парижа и Еревана. И то, что Тбилиси пропустил партию бронемашин, может говорить о достигнутых кулуарных договоренностях. Отсутствие же официальных претензий к грузинским властям со стороны Баку также может говорить о том, что в Азербайджане не считают действия Тбилиси выходящими за рамки стратегического партнерства.

В то же время сооснователь Центра стратегического анализа Валерий Чечелашвили считает, что сегодня Армении гораздо выгоднее больше работать на дипломатическом треке для форсирования подписания договора о межгосударственном сотрудничестве с Азербайджаном, так как это обеспечит куда более надежную безопасность:

«Без разблокировки отношений между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией это неосуществимо. Будет продолжаться состояние, в котором мы сейчас все находимся. От этого все проигрывают, но прежде всего проигрывает Армения. Для того чтобы все выиграли, нужно решить главный фундаментальный вопрос, а затем перейти к решению всех остальных вопросов, потому что в другом порядке это очень трудноосуществимым мне представляется, очень маловероятным».

Тем временем первые плоды диверсификации оборонной политики Армении могут говорить о том, что Ереван начал работу над «стратегической ошибкой», как премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал зависимость в сфере безопасности только от одной страны – России.

К слову, Ереван все больше отдаляется от Москвы. Так, глава армянского правительства решил не ехать на саммит Организации Договора о Коллективной Безопасности, который пройдет 23 ноября в Минске. Причину в правительстве Армении не уточнили:

«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение».

Судя по действиям Еревана, после проигрыша в карабахской войне и массового исхода армянского населения с территории непризнанной республики, а также требований Баку в отношении незамедлительного открытия т.н. Зангезурского коридора при молчаливом согласии Москвы, в Армении решили заниматься вопросами безопасности без ставки на Россию.

8 ноября Армения подписала контракт с Индией на покупку системы борьбы с беспилотниками ZADS (Zen Anti-Drone System) на сумму 41,5 млн долларов. Правда, индийский рынок вооружений заинтересовал Ереван не сегодня. Еще в сентябре прошлого года индийская газета The Economic Times сообщала о том, что Нью-Дели поставит Армении партию оружия и боеприпасов на сумму 244,7 млн долларов, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) Pinaka индийской разработки.

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