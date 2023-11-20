В Грузии началось обсуждение законопроекта о кремации

Законопроект о кремации начали обсуждать в парламенте Грузии, дискуссия началась с комитета отраслевой экономики.

Кремация в Грузии не запрещена, но крематориев в стране нет, а в законодательстве отсутствуют правила лицензирования, пишет агентство «Новости-Грузия».

Поправки в закон «О лицензиях» предлагает внести депутат Хатуна Самнидзе из оппозиционной «Группы реформ».

Автор законопроекта, несмотря на неоднозначное отношение к кремации в грузинском обществе, считает, что возможность кремации должна существовать в Грузии. Помимо возможности выбора формы захоронения, инициатива связана с критическим дефицитом мест под кладбища.

Глава комитета Давид Сонгулашвили на этом этапе предложил отложить вопрос, так как кремация – деликатная тема, «не является частью грузинской культуры». По его словам, нужны дополнительные консультации.