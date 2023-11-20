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В Грузии началось обсуждение законопроекта о кремации

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Иллюстрация

Законопроект о кремации начали обсуждать в парламенте Грузии, дискуссия началась с комитета отраслевой экономики.

Кремация в Грузии не запрещена, но крематориев в стране нет, а в законодательстве отсутствуют правила лицензирования, пишет агентство «Новости-Грузия».

Поправки в закон «О лицензиях» предлагает внести депутат Хатуна Самнидзе из оппозиционной «Группы реформ».

Автор законопроекта, несмотря на неоднозначное отношение к кремации в грузинском обществе, считает, что возможность кремации должна существовать в Грузии. Помимо возможности выбора формы захоронения, инициатива связана с критическим дефицитом мест под кладбища.

Глава комитета Давид Сонгулашвили на этом этапе предложил отложить вопрос, так как кремация – деликатная тема, «не является частью грузинской культуры». По его словам, нужны дополнительные консультации.

  • В Грузии не существует ни одного крематория. Некоторые компании предлагают услугу «импортной кремации» – вывоз тела в Россию, и возвращение обратно урны с прахом. Грузинская служба Радио Свобода пишет, что услуга стоит до 10 тысяч лари и каждый месяц находится 2-3 запроса.
  • В советское время крематорий построили на тбилисском кладбище Мухатгверди, но он так и не заработал.
  • По данным исследования прошлого года, кремация неприемлема для 60% опрошенных жителей Грузии. Считают приемлемым до 15%, остальные затруднились с ответом. 6% заявили, что воспользовались бы услугой кремации, если бы она была доступна в Грузии.

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