«Лело» вынесет на обсуждение в парламенте «Акт о защите Грузии»

21 ноября «Лело» намерено вынести на обсуждение в парламенте «Акт о защите Грузии» - план из девяти пунктов, который обеспечит защиту интересов страны, сообщает SOVA.

«Сегодня в Грузии кризис, мы теряем свою страну, потому что граждане нашего государства из-за высоких цен больше не могут содержать свои семьи, не могут найти работу и из-за этого покидают страну, но больше всего мы теряем нашу страну, потому что правительство Грузии обеспечивает комфорт гражданам страны-оккупанта и служит России. Вместо того чтобы служить Грузии и грузинскому народу», - заявил лидер партии Мамука Хазарадзе и перечислил 9 пунктов «Акта о защите Грузии».