«Лело» вынесет на обсуждение в парламенте «Акт о защите Грузии»

21 ноября «Лело» намерено вынести на обсуждение в парламенте «Акт о защите Грузии» - план из девяти пунктов, который обеспечит защиту интересов страны, сообщает SOVA.
«Сегодня в Грузии кризис, мы теряем свою страну, потому что граждане нашего государства из-за высоких цен больше не могут содержать свои семьи, не могут найти работу и из-за этого покидают страну, но больше всего мы теряем нашу страну, потому что правительство Грузии обеспечивает комфорт гражданам страны-оккупанта и служит России. Вместо того чтобы служить Грузии и грузинскому народу», - заявил лидер партии Мамука Хазарадзе и перечислил 9 пунктов «Акта о защите Грузии».
- Установление визовых регуляций для граждан России. Грузия – единственная оккупированная страна в мире, где оккупанты пользуются практически теми же правами, что и наши граждане. Мы хотим, чтобы Грузия была открыта для туристов, а не для оккупантов.
- Защита рынка труда. Безработица является сегодня главной проблемой Грузии. Одной из главных причин этого является нашествие русских, которые заменили грузин на прибыльных работах в нашей стране. Соответственно, второй пункт «Акта о защите Грузии» ограничивает право на труд российских граждан.
- Ограничение продажи земли. Ничто так не выражает суверенитет страны, как наша земля. Земля принадлежит нашему народу, а не оккупанту. Недопустимо, чтобы оккупант имел право прийти и свободно купить наши земли. Соответственно, в третьем пункте «Акта о защите Грузии» говорится о полном запрете продажи земли.
- Запрет на транспортные средства с российскими номерами. «Акт о защите Грузии» запрещает въезд транспортных средств с российскими номерами на территорию нашей страны. Такое законодательство уже действует во многих странах ЕС.
- Запрет на участие в государственных тендерах для российских компаний. Деньги, выплаченные грузинскими налогоплательщиками, не должны оказаться в карманах россиян. Соответственно, «Акт о защите Грузии» запретит российским гражданам и компаниям участвовать в тендерах. Пора прекратить обогащать россиян «Грузинской мечтой». «Лело» хочет, чтобы деньги Грузии пошли в карманы грузин.
- Установление оккупационной пошлины для российского бизнеса. Мы хотели бы установить во всех муниципалитетах «оккупационный сбор», который будет платить российский бизнес, принадлежащий российским гражданам, а деньги от этого сбора будут использоваться для внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий.
- Запрет полетов. Мы требуем запрета прямых рейсов с Российской Федерацией, поскольку эти рейсы служат комфорту граждан России и не имеют ничего общего с благополучием граждан Грузии.
- Запрет на вещание российских телеканалов. Бесконтрольное вещание российских пропагандистских телеканалов в Грузии должно быть запрещено.
- Запрет российских средств. Запретить деятельность российских фондов в Грузии, которые служат оккупационной политике Кремля. «Акт о защите Грузии» - это показатель того, как «Лело» служит Грузии и как должно закончиться позорное и опасное пророссийское правительство! Долой путинское карманное правительство! Пришло время прийти национальному правительству.
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