Партия «Лело» выступает с инициативой ввести визовый режим с Россией, запретить передвижение по территории Грузии автомобилей с российскими номерами, а также ограничить покупку квартир и земли гражданами России. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что думают об этом пользователи социальных сетей.

– Как вы считаете, Грузия должна ввести визовый режим с РФ?

Нодар: Я считаю правильным шагом введение визового режима для граждан России. Это как минимум был бы ответ на убийство нашего гражданина Тамаза Гинтури. Кроме того, это элементарный вопрос безопасности: Россия – основной враг Грузии, и неизвестно, кого они сюда пропускают. Я также против продажи россиянам недвижимости. Ничего страшного во всем этом нет – визовый режим не может испортить отношения со страной, с которой у нас нет и вообще не может быть нормальных отношений. К сожалению, наши власти этого не понимают. Может, все это немного ударит по туризму, но мы справлялись с ситуациями и похуже. В сложившейся ситуации главным приоритетом должна оставаться безопасность.

Нелли: Визовый режим с Россией нам пока не нужен. Нет никаких явных причин, по которым нужно устанавливать этот режим, а в экономическом плане мы очень много проиграем – это, прежде всего, туристический бизнес, гостиничный, ресторанный. Очень многие жители Грузии живут за счет своих гостиниц и ресторанов, а основной приток туристов – из России. Визовый режим очень затруднит приезд российских граждан в Грузию.

Бека: По моему мнению, тут все очень просто. Самая правильная формула: относись так, как относятся к тебе, то есть действия должны быть зеркальными. Не только с Россией, но и со всеми странами мира: если кто-то вводит визовый режим с нашей страной, мы должны поступить так же – это просто, но правильно. Насколько я знаю, РФ отменила визы для грузин, поэтому я не считаю правильным вводить сейчас ограничения. То же касается запрета на передвижение автомобилей с российскими номерами и ограничения на покупку недвижимости. Я не вижу в этом необходимости, я не согласен с партией «Лело» и не считаю это правильным.

Гия: Визовый режим обязателен. Как и граждане Грузии в России, так и россияне здесь не должны находиться больше 90 дней, кроме того, необходимо регистрировать граждан РФ в местном МВД, если они планируют пребывать на территории Грузии больше трех дней, чтобы государство знало, где живет этот человек, чем он занимается и т.д. Иначе у нас будет очень хаотичная ситуация. В первую очередь мы, граждане своей страны, должны быть защищены от угроз. Подобная регистрация существует в Казахстане. Я там бывал по работе, оставался на протяжении месяца, и мне пришлось пройти регистрацию в отделении полиции, в районе, где я проживал, после чего мне дали временный документ. А мы не знаем, чем занимаются здесь приезжие граждане России, поэтому подобные меры обязательны.

Лена: Для наших людей это было бы проблемой. В России проживает очень много этнических грузин, которые часто приезжают сюда к родным или просто по делам. Если будет принят визовый режим, это создаст для них серьезные проблемы. У меня у самой внуки в Сибири живут, и если будет задействован визовый режим, то я точно буду видеть их реже. Придется заполнять бумаги, ждать разрешения, визы, платить за все это немалые деньги, тратить на все это время. В общем, хорошего мало будет, если мы закроемся. Что немаловажно, в Грузию меньше туристов будет приезжать.

Малхаз: Я считаю, что визовый режим с Россией обязательно должен быть введен. Все процедуры должны ужесточиться, а поток приезжающих нужно контролировать, поскольку я уверен, что с этим потоком в страну «просочились» тысячи российских агентов, провокаторов, служащих ФСБ. Конечно, проблема и в продаже недвижимости. Наши граждане не могут себе позволить на столь низкие зарплаты приобрести жилье, а для россиян – это не столь большие деньги, потому они скупают все подряд, из-за чего стоимость на недвижимость в стране еще больше повысилась. Я понимаю, что ни на одно из предложенных условий наши власти не пойдут, поскольку, как все понимают, они пророссийские политики. Но я уверен, что большинство населения страны думает так, как я говорю.

Леван: Визовый режим для граждан России – это, как мне кажется, слишком. Я просто не вижу в этом никакого смысла. Исходя из того, что у нас с этой страной нет никаких дипломатических отношений, оформление виз в каком-то представительстве станет настоящей проблемой. Трехмесячное ограничение на пребывание в государстве – это, по-моему, самый адекватный вариант. Что касается продажи недвижимости, то же самое: я не считаю, что для граждан какого-либо государства должна действовать такая жесткая мера.

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