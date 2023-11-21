Определился соперник Грузии в плей-офф отбора на Евро-2024

Соперником сборной Грузии по футболу в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 станет Люксембург. Матч состоится 21 марта 2024 года.

Во втором полуфинальном поединке сборная Греции примет Казахстан.

Если Грузия обыграет Люксембург, за выход на Евро команда сыграет 26 марта с победителем пары Греция-Казахстан.

Напомним, что в полуфинальный матч пропустит один из лидеров сборной Хвича Кварацхелия. Из-за трех желтых карточек он получил автоматическую дисквалификацию на следующий официальный матч своей сборной. Информацию подтвердили в Федерации футбола Грузии.