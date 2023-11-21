На войне в Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии

Еще один уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия, военнослужащий 4-й российской военной базы Владик Тедеев погиб на войне в Украине. Об этом сообщили в югоосетинских телеграм-каналах.

«Ему было 36 лет. Дата похорон станет известна, когда тело бойца доставят на родину», – сказано в сообщении.

Ранее бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что более 1100 добровольцев из Южной Осетии принимают участие в российском вторжении в Украину в составе вооруженных сил и добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный».

По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли до 40 уроженцев Южной Осетии.