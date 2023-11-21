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Азербайджан предложил Армении провести встречу на государственной границе

Флаги Армении и Азербайджана
Флаги Армении и Азербайджана

Азербайджан предложил Армении провести встречу на армяно-азербайджанской границе для продолжения переговоров по мирному договору. Cообщение об этом распространил МИД Азербайджана.

«Мы считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор приемлемого места для встречи, в том числе на границе», – заявили в азербайджанском МИДе.

МИД Армении 21 ноября сообщил, что шестое предложение Армении относительно заключения мирного договора было передано азербайджанской стороне, передает агентство «Арменпресс».

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