Азербайджан предложил Армении провести встречу на государственной границе

Азербайджан предложил Армении провести встречу на армяно-азербайджанской границе для продолжения переговоров по мирному договору. Cообщение об этом распространил МИД Азербайджана.

«Мы считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор приемлемого места для встречи, в том числе на границе», – заявили в азербайджанском МИДе.

МИД Армении 21 ноября сообщил, что шестое предложение Армении относительно заключения мирного договора было передано азербайджанской стороне, передает агентство «Арменпресс».