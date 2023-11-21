На прошлой неделе министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба высказал мнение, что агентства ООН дезинформируют абхазский МИД относительно целей и задач реализуемых ими проектов в республике, и сообщил, что новые подходы к согласованию этих проектов будут отражены вскоре в указе президента Аслана Бжания. И вот вчера вечером был опубликован указ президента с изменениями во Временное положение о порядке реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия, утвержденное указом президента РА от 4 мая 2019 года.

Согласно этим изменениям иностранные неправительственные и международные организации теперь должны:

указывать наименование некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов;

указывать каждое реализуемое мероприятие, объем его финансирования и наименование некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов;

если НПО планирует привлекать к реализации своих проектов неправительственную организацию, зарегистрированную в Абхазии, предоставить в МИД информацию о регистрации и постановке на налоговый учет некоммерческой организации, согласованный сторонами порядок реализации мероприятия, объем финансирования;

в случае если изменился перечень реализуемых мероприятий, а также планируется привлечение некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, направлять в МИД на согласование проектную документацию с изменениями;

сдавать в МИД промежуточные отчеты о реализации программы (проекта) за каждый календарный квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом вне зависимости от даты начала реализации программы (проекта).

Датой вступления в силу указа обозначено 20 ноября 2023 года.

«Эхо Кавказа» побеседовало сегодня с директором Центра гуманитарных программ Абхазии Ардой Инал-ипа, чтобы она поделилась своим мнением о ситуации и о том, насколько внесенные изменения могут усложнить работу неправительственных организаций в республике. Вот что она сказала:

Это, конечно, вызывает большую тревогу и ощущение, что некоторые наши чиновники вообще не владеют информацией о том, что происходит в Абхазии, какой большой путь прошла Абхазия во взаимодействии с международными организациями

«Давно уже присутствует тема большего контроля властными структурами Абхазии за работой неправительственных организаций. Министерство иностранных дел Абхазии, вообще такое ощущение, будто поменяло сферу своей деятельности – не столько усилий идет на дипломатическую работу, сколько на дублирование той работы, которую проводит Министерство юстиции. Вместо того чтобы, учитывая особое положение Абхазии, решать важные задачи по расширению признания, установлению контактов с международным сообществом, утверждению более твердой позиции в системе международных отношений, такое ощущение, что министр иностранных дел поставил своей целью прекратить отношения с международными организациями. Он упорно не видит ценность этой работы. Предыдущим его намерением, похоже, было вообще прекратить сотрудничество с международными НПО. Это, конечно, вызывает большую тревогу и ощущение, что некоторые наши чиновники вообще не владеют информацией о том, что происходит в Абхазии, какой большой путь прошла Абхазия во взаимодействии с международными организациями. А когда речь идет о большем контроле за работой НПО, нас это абсолютно не пугает. В вышедшем вчера указе речь идет о повышении уровня контроля, но мы и так очень открыты, у нас отчетность очень жесткая, которая подвергается постоянным проверкам, ревизиям и так далее. И если этот указ приведет к тому, что наши власти будут больше понимать, что происходит в их стране, какие существуют социальные проблемы, какие существуют проблемы в сфере образования, в системе информирования, то это будет только лучше. Другое дело, что, может быть, кто-то планирует избыточным контролем парализовать деятельность неправительственных организаций. Но я думаю, что это не получится, потому что это важно и нужно Абхазии.

– То есть контролем вас совершенно не запугать...

В этой ситуации проявились какие-то предрассудки, отсутствие информации о том, что происходит

– Абсолютно не запугать. На мой взгляд, в этой ситуации проявились какие-то предрассудки, отсутствие информации о том, что происходит, и о людях в том числе. К сожалению, вот такое подозрительное внимание проявляется не к людям, которые имеют теневой бизнес, занимаются коррупцией и так далее, а к людям, которые совершенно открыты и давно заслужили уважение в своей стране. Ну, ради бога, если нужны дополнительные проверки, пусть они будут».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях