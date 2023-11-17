На встрече с руководителями офисов международных НПО министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба процитировал опубликованную на сайте Агентства США по международному развитию (USAID) информацию о том, что реализуемые в Абхазии проекты нацелены на «противодействие пагубному влиянию Кремля» и «на восстановление территориальной целостности Грузии». По мнению министра, агентства ООН дезинформируют абхазский МИД относительно целей и задач, реализуемых ими проектов, и сообщил, что новые подходы к их согласованию будут отражены в указе президента Аслана Бжания. Заявление МИД прокомментировала Лиана Кварчелия, член Совета директоров абхазской неправительственной организации «Центр гуманитарных программ».

– Лиана, на сайте МИДа Абхазии опубликовано заявление по поводу отношения ведомства к деятельности международных НПО. Каково ваше отношение к этому заявлению? Какое впечатление оно на вас произвело?

Это односторонняя и предвзятая позиция, которая играет очень плохую роль и противоречит целям реального построения мира

– Я хотела бы сказать о том, что в интервью министра была ссылка на сайт американского агентства по развитию USAID, где отражено его видение работы в отношении конфликта и в отношении Абхазии. Я должна сказать, что меня тоже очень возмущает то, как формулирует цели в отношении работы с Абхазией USAID. Если они претендуют на то, что поддерживают построение мира в регионе, способствуют нормализации отношений, то они должны понимать и принцип «не навреди» и не политизировать ни гуманитарную сферу, ни сферу развития. Тем более что то, как они формулируют задачи и цели, – это абсолютно неприемлемо. Это односторонняя и предвзятая позиция, которая играет очень плохую роль и противоречит целям реального построения мира. В итоге получается, что эта предвзятость USAID, которая изложена на их сайте, ставит под удар работу агентства и международных НКО, которые работают в Абхазии. Я думаю, что они должны дать обратную связь USAID и донести до них, что такой односторонний, однобокий и достаточно агрессивный, как мне кажется, настрой точно не помогает решать ни гуманитарные задачи, ни задачи развития в Абхазии. Мы очень долго добивались, чтобы перешли в Абхазии от только гуманитарных проблем к задачам развития и поддерживали какие-то проекты по развитию. И, когда, наконец, это для себя решили агентства ООН, получилось так, что эта политическая рамка, в которую USAID вгоняет свое финансирование, создает действительно серьезные проблемы.

– Лиана, скажите, пожалуйста, а местные неправительственные организации работают напрямую с USAID?

Даже тогда, когда они называли нас «гудаутскими сепаратистами», наше руководство все-таки понимало, что надо с ними работать и надо на них влиять

– Наши организации и те организации, которые я знаю и с которыми сотрудничаю, напрямую с USAID не работают. Я слышала, но могу, конечно, ошибаться, что они привозили какое-то оборудование для компьютерных классов в университете и так далее, но что касается тех НПО, которые я знаю, они работают не с USAID, они работают с агентствами ООН и международными некоммерческими организациями. Но эти международные и неправительственные организации и агентства ООО получают финансирование из многих стран, в том числе от американцев, от швейцарцев, от британцев, от норвежцев и так далее. То есть страны – члены ООН финансируют разные программы. Но мы к этому отношения не имеем, контролировать это мы не можем, мы можем контролировать только то, какие контракты мы подписываем с агентствами ООН. И мы очень внимательно следим за тем, какие там формулировки используются. Я должна сказать, что, например, ООН не использует понятие «оккупированные территории», насколько я знаю, ни в каких резолюциях этого не было. А ведь ооновцы начинали с таких определений и резолюций как «гудаутские сепаратисты», это было еще во время войны. Но даже тогда, когда они называли нас «гудаутскими сепаратистами», наше руководство все-таки понимало, что надо с ними работать и надо на них влиять. И вот от «гудаутских сепаратистов» сегодня мы пришли к ситуации, когда они не используют навязываемую им из Грузии формулировку «так называемые оккупированные территории». И мне кажется, что очень важно, что мы пришли к таким корректным формулировкам!

– Можно ли поставить знак равенства между позицией USAID и позицией ООН?

И те, и другие не признают нас как государство, но кто-то старается все-таки демонстрировать более сбалансированный подход и уходит

– ООН нас тоже не признает как отдельное государство, и Евросоюз нас не признает, но у нас есть Женевские дискуссии – это площадка, на которой происходят дискуссии, в которых участвует Абхазия. И это происходит под эгидой организаций, которые нас не признали. Но мы же понимаем важность этой платформы, которая дает нам голос и которая позволяет нам доносить до мирового сообщества нюансы нашей позиции и развенчивать те мифы и фейки, которые распространяет грузинская сторона! Так что я бы хотела сказать, что, да, и те, и другие не признают нас как государство, но кто-то старается все-таки демонстрировать более сбалансированный подход и уходит от крайне политизированных формулировок типа «оккупированные территории».

– В заявлении говорится о том, что представители международных организаций ООН не пришли на встречу в МИД и не приняли в ней участие. Как, по-вашему, почему это произошло?

– Я могу только высказывать предположение. Я помню, что предыдущие разы, когда они приходили на встречи в МИД, информация подавалась в одностороннем ключе. В новости попадали выступления министра и представителей МИДа, которые задавали вопросы и делали очень жесткие заявления в адрес международных представителей. Я после этих встреч спрашивала у местных сотрудников, они говорили, что отвечали на эти вопросы и развенчивали эти обвинения, но ничего из этого не попадало в новости и не показывалось по телевидению. Они давали только монолог представителей МИДа. Я думаю, что они не пришли в этот раз, так как, видимо, опасались повторения этой ситуации. Вообще, мне кажется, что надо как-то нормализовать диалог. Очень важно, чтобы МИД и международные организации вели нормальный рабочий диалог. Не нужно это делать под софитами, вы сядьте и обсудите, обозначьте красные линии и приемлемые для нас условия.

За 30 лет работы здесь международных и местных неправительственных организаций я не знаю примеров, когда их деятельность и осуществляемые проекты могли навредить интересам Абхазии

В практике НПО тоже бывает так, что мы отметаем какие-то вещи, когда обсуждаем с международными организациями свои проекты. Кстати, мы их сами пишем, никто их нам не пишет, и когда мы видим с их стороны какие-то ожидания, неприемлемые для нас, или когда мы видим некорректные формулировки в контрактах, которые подписывают наши организации, мы всегда реагируем и приходим с ними к пониманию, что никакого проекта не будет, если не учесть наше мнение. Сейчас много алармистских выступлений в адрес международных организаций, мы все время это слышим. Но за 30 лет работы здесь международных и местных неправительственных организаций я не знаю примеров, когда их деятельность и осуществляемые проекты могли навредить интересам Абхазии. И я не помню, чтобы какой-то руководитель МИДа или кто-то из руководителей Абхазии выступал бы с такими обвинениями. Мне кажется, что все предыдущие руководители страны понимали контекст работы международных организаций. Если бы они считали, что это наносит вред Абхазии, здесь не было бы международных организаций, их гораздо раньше отсюда бы попросили. Помимо конкретной помощи, которую оказывали международные организации Абхазии, наши политики всегда рассматривали международное присутствие как канал коммуникации с международным сообществом. Я думаю, что они видели две стороны этого присутствия. Так что, если бы что-то реально угрожало и работало на те цели, которые USAID формулирует на своем сайте, я думаю, что здесь все эти проекты были бы приостановлены.

– У заявления МИДа очень жесткий тон по отношению к международным организациям. Конструктивен ли такой тон, если иметь в виду диалог?

Нашему руководству надо их пригласить и сказать им, что мы готовы работать, но вы не должны нам навязывать такие политические рамки

– Я, например, на месте нашего Министерства иностранных дел пригласила бы сюда руководителей USAID и поговорила с ними. Если мы хотим, чтобы нас услышали, если мы хотим повлиять на международные организации с тем, чтобы они изменили свои подходы, мы сами должны проявить открытость и заинтересованность в сотрудничестве. Если ты показываешь заинтересованность в сотрудничестве, тогда ты можешь говорить о том, на каких условиях оно возможно, что приемлемо, а что неприемлемо. Но если ты демонстрируешь полную незаинтересованность, как ты тогда будешь влиять на изменение их подхода? Их подход будет только ужесточаться, поэтому мне кажется, что здесь надо продумать стратегию. Надо, конечно, дать обратную связь USAID. Для многих, наверное, было открытием, что такие формулировки используют доноры доноров, действительно, вызывающие возмущение формулировки, и я думаю, что и местные организации на это отреагирует, потому что так нельзя работать в регионе. Нашему руководству надо их пригласить и сказать им, что мы готовы работать, но вы не должны нам навязывать такие политические рамки. Я думаю, что есть шанс, что нас услышат.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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