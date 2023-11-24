Гарибашвили рассказал о росте товарооборота с Азербайджаном и Центральной Азией

Экономический форум SPECA (Специальная программа ООН по экономике Центральной Азии) стал уникальной платформой секторального сотрудничества и рамочной инициативой по обеспечению стабильного, устойчивого развития в регионе, заявляет премьер-министр Грузии. Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Баку, выступил в рамках мероприятия и рассказал о развитии экономических отношений Грузии и Азербайджана.

«Хотелось бы отметить, что динамика последних лет очень позитивная. Во-первых, торговый оборот с Азербайджаном в прошлом году увеличился на 16%. За 10 месяцев текущего года товарооборот также увеличился на 16% и составил один миллиард 230 миллионов долларов. Также товарооборот со всеми 5 странами Центральной Азии в прошлом году увеличился на 50%, а в этом году, по данным за 10 месяцев этот показатель увеличился на 150% и составил один миллиард 400 миллионов долларов», — сказал Гарибашвили.

Премьер также отметил, что основной задачей правительства является поддержание мира, обеспечение стабильности и содействие экономическому развитию.

«Хотя регион и мир характеризуются нестабильностью, из-за проблем в сфере безопасности, наше правительство смогло достичь цели в результате нашей прагматичной, продуманной внешней и разумной экономической политики. За последние годы экономика нашей страны выросла на 10%, в 2021 и 2022 годах у нас был экономический рост – более 10%. В этом году тенденция сохранилась. У нас рост на 7% в текущем периоде. Инфляция очень низкая, менее 1%. Ожидается, что к концу года показатель ВВП на душу населения составит более 8 тысяч долларов. В 2024 году ВВП на душу населения составит более 8500 долларов. Кроме того, хотел бы поделиться с вами данными о том, что международные резервы нашей страны сравнялись с историческим максимумом в июле этого года. А безработица и бедность достигли исторического минимума», — отметил он.

В рамках визита в Баку премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в правительственной резиденции «Гянджелик». Основное внимание стороны уделили добрососедским, дружественным отношениям между Грузией и Азербайджаном и вопросам стратегического партнерства между странами, говорится в заявлении.