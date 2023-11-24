Армения полноценно признает территориальную целостность Грузии – Пашинян

Армения полностью поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии», – сказал Пашинян в прямом эфире, отвечая на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями.

По его словам, голосования Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года существенно разнятся, и по этому поводу представители Грузии выразили свое удовлетворение.

«И наша позиция - мы однозначно и полноценно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии», - заявил Пашинян.

Ранее Армения в ООН голосовала против резолюции, признающей право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, с 2019 года не принимает участия в голосовании.