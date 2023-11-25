В Абхазии создается Национальный центр обработки данных. Заместитель председателя комитета республики по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Зураб Джинджолия в интервью «Апсныпресс» рассказал о формировании единого национального центра обработки данных. Он уточнил, что это трехлетняя программа, в рамках которой консолидируются информационные ресурсы Абхазии. Она была утверждена кабинетом министров самопровозглашенной республики в 2021 году, а реализация ее началась в 2022 году.



«Создается новая страновая структура по организации цифровых компетенций. Структура, которая создает совершенно новые шаблоны, новые парадигмы для развития страновых инициатив. Абхазия сегодня не может жить без цифровых технологий. Реальные реформы мы не сможем провести без привлечения самых современных технологий и самых последних достижений в области имплементации этих технологий в структуре государственного управления и контроля», – сказал Зураб Джинджолия.



Комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию планирует до конца 2023 года разработать концепцию цифрового развития республики, которая после согласования с экспертами будет представлена на утверждение абхазскому руководству.



По мнению Джинджолия, отсутствие документа стратегического планирования в этой сфере наносит ущерб республике. В Абхазии немало талантливых людей, которые должны быть вовлечены в создание цифрового информационного пространства республики. Он пояснил, что одним из главных направлений концепции цифрового развития Абхазии является создание национальных кадров на базе Центра обработки данных. На базе Абхазского университета создается новая кафедра информационных технологий. Студентов в АГУ будут обучать как местные специалисты, так и привлеченные из России специалисты.



В Абхазии уже на протяжении многих лет успешно работают телекоммуникационные компании «Аквафон» и «А-Мобаил», которые накопили в своих учреждениях огромный качественный кадровый потенциал. В их числе и компания «Система». Успешным проектом по подготовке местных кадров в области IT является и Агентство правительственной связи. «Это прекрасно, когда в сфере IT Абхазии есть внутренняя конкуренция», – заключил собеседник агентства.