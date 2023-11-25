«Нам неинтересно мнение Пашиняна, который предал свой же народ» - Гаглоев

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев заявил, что «премьер Армении Никол Пашинян предал свой народ и его мнение югоосетинскому народу неинтересно». Комментируя сделанное накануне в прямом эфире заявление Пашиняна о том, что Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, югоосетинский лидер подчеркнул, что «Южная Осетия - признанное независимое государство и с этим придется считаться всем», передает ТАСС.

«Мы с уважением относимся к армянскому народу, с которым нас связывают многовековые дружественные отношения, но нам не интересно мнение премьер-министра Армении, который оставил Нагорный Карабах в тяжелейшем положении. Он предал свой же народ, в большинстве своем армян по национальности, которые ждали помощи от Армении. Пашинян не нашел в себе смелости признать независимость Арцаха. Нам неинтересно мнение таких политиков», - сказал Гаглоев.

Югоосетинский президент подчеркнул, что «сегодня Южная Осетия - признанное Российской Федерацией и рядом других стран независимое государство и всем следует с этим считаться».

24 ноября в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями, Пашинян заявил, что Армения полностью и однозначно поддерживает территориальную целостность Грузии.