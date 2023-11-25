Президент Грузии посетила Гори для сбора подписей под петицией «Наш голос - Европе»

Президент Грузии встретилась в Гори со студентами. Саломе Зурабишвили приехала в город в рамках инициативы «Наш голос - Европе», для сбора подписей жителей разных регионов Грузии, поддерживающих предоставление государству статуса кандидата в ЕС, сообщает SOVA.

«Европа – это живые регионы, чего нам не хватает. Я пришла сегодня сюда в рамках нашей кампании, которая направлена на то, чтобы донести наш голос до ЕС. Мы все должны сказать, что наше место в Европе. Я очень рада, что сегодня в Гори меня встретила молодежь именно в такой форме – с двумя флагами.

Молодежный центр очень важен для того, чтобы культура была живой, доступной для их творчества. Мы должны вдохнуть больше жизни в регионы и тем самым вернуть молодежи, тем, кто уехал в Европу, желание вернуться и вернуть свои знания и культуру в свой город», - сказала президент.