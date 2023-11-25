Российские военные задержали троих граждан Грузии на разделительной линии у села Адзви Горийского муниципалитета, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

«Получив информацию об упомянутом инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», действующая при непосредственном участии Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей международных дискуссий в Женеве и международных партнеров.

Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», - говорится в сообщении СГБ.