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Российские военные задержали троих граждан Грузии на разделительной линии

Село Адзви Горийского муниципалитета
Село Адзви Горийского муниципалитета

Российские военные задержали троих граждан Грузии на разделительной линии у села Адзви Горийского муниципалитета, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

«Получив информацию об упомянутом инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», действующая при непосредственном участии Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей международных дискуссий в Женеве и международных партнеров.

Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», - говорится в сообщении СГБ.

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