Лидер «Нацдвижения»: Ника Мелия больше не числится в рядах партии

Лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Леван Хабеишвили заявил, что экс-лидер партии Ника Мелия больше не числится в рядах партии.

«Я публично заявляю, что этот конкретный человек (Ника Мелия — ред.) не представляет «Национальное движение». Он больше не является членом «Национального движения» и не может выступать от имени партии», — заявил Леван Хабеишвили в эфире телекомпании «Формула».

На вопрос, исключил ли он из партии Нику Мелия, который не подписал «манифест единства» на годовщину «Революции роз», лидер ЕНД ответил, что не он его «отпускал»: «Я его не отпускал, я его не прогонял, он решил, что не является членом национального движения. <> Он не зарегистрирован в «Национальном движении».

По словам Хабеишвили, если Мелия прекратит «дискредитацию ЕНД», он готов сотрудничать с ним, передает SOVA.

«Если завтра Ника Мелия скажет, что собирается бороться против Бидзины Иванишвили, и он прекратит дискредитировать «Национальное движение» и поливать <партию> грязью, я готов сотрудничать с любым человеком, сегодня он больше не представляет партию», — заключил лидер «Нацдвижения».

Ранее основатель партии, заключенный экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что он «берет на себя политическую ответственность за лидерство» в ЕНД.