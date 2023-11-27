Грузия «общенародным торжеством» отметит присвоение стране статуса в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили анонсировал «общенародные торжество» в честь присвоения стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Соответствующее решение европейские лидеры должны принять 14-15 декабря, утвердив рекомендацию Еврокомиссии.

«Мы хотим провести общенародное, национальное торжество, празднование победы и концерт, чтобы вместе отпраздновать эту историческую победу, результат работы нашей страны и нашего народа, нашего правительства и властей», – сказал Гарибашвили на заседании правительства.

Премьер также сообщил об утверждении плана по деолигархизации – ранее в Брюсселе призвали Тбилиси провести реформы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и при участии оппозиционных партий и гражданского общества.