В Грузию вновь не пускают граждан Украины – бывших заключенных

16 бывших заключенных из Украины застряли на российско-грузинской границе. Об этом изданию Paper Kartuli сообщил проект помощи украинцам Volunteers Tbilisi.

Мужчины находятся на границе от 3 до 18 дней, на данный момент их 16 человек, говорят волонтеры.

«Несколько человек там — крымчане, они оказались в заключении до аннексии, а после их перевели в Херсон. На руках из документов: справка об освобождении и бумага о подтверждении личности», — рассказали они.

Мужчины живут в нейтральной зоне на грузинском КПП «Дарьяли» — несколько человек в подвальном помещении, где нет отопления, утверждают волонтеры.

«Некоторые уже простудились, у кого-то проблемы с почками», — говорят они.

МИД Украины и посольство Украины в Грузии в курсе ситуации, утверждают в Volunteers Tbilisi. По словам волонтеров, юридическую помощь украинцам оказывают партнеры организации. Они трижды доставляли украинцам гуманитарную помощь. По их словам, мужчинам нужна еда, вода, медикаменты и предметы личной гигиены.

Это не первый случай, когда бывшие заключенные из Украины застревают на «Верхнем Ларсе». В августе в такой ситуации оказались шесть мужчин, депортированных из России. Их пустили в Грузию спустя 11 дней. В октябре на нейтральной зоне на 14 дней застряли семеро мужчин.

«Медиазона» в августе писала, что осужденных из Херсона депортируют из России в другие страны, чаще всего в Грузию.

Власти Грузии информацию о застрявших на границе 16 гражданах Украины пока не комментировали.