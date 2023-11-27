Часть оппозиции продолжает призывать президента Грузии к помилованию экс-главы государства Михаила Саакашвили, другая часть считает, что его пора вернуть в тюрьму. Своим мнением на этот счет с «Эхом Кавказа» поделились и пользователи социальных сетей.

– Ожидаете ли вы, что президент помилует Михаила Саакашвили?

Темо: Я не жду, что президент помилует Михаила Саакашвили. Если бы она хотела это сделать, давно бы уже сделала. Мне кажется, что кто-то сверху ей запрещает, скорее всего, Бидзина. Иначе бы она помиловала его, поскольку в последнее время очень старается выглядеть проевропейским лидером, а помиловать Саакашвили постоянно призывают представители ЕС. Что касается перевода в тюрьму, я не вижу особой разницы, он все равно в заключении, разница в комфорте мизерная. Да и его возвращение в тюрьму еще больше усилит поляризацию, мне кажется. И напротив – помилование поляризацию сократило бы, чего и требуют в Евросоюзе. Соответственно, помилование Саакашвили способствовало процессу интеграции. В ЕС бы поняли, что мы не варвары и не пытаемся наказывать политических оппонентов.

Марина: Я ничего не жду. Из этого человека делают какого-то мученика, заявляют, что только от его освобождения зависит, продолжит страна идти по европейскому пути или нет. Я так не считаю. Он сам себя довел до такого состояния, а теперь всячески спекулирует на теме своего освобождения. Если этот человек невиновен, то, конечно, его не то что помиловать должны, но выпустить из заключения с извинениями, но если он действительно виновен, то должен понести наказание как любой другой человек – в тюрьме, а не в двухкомнатной палате со всеми удобствами и обслугой. Что касается помилования, я не думаю, что это что-то изменит для Грузии.

Дато: Наверное, помилование экс-президента – не самая лучшая идея, ведь это решение может привести к еще большему конфликту в «Национальном движении», а эта партия еще должна побороться с «Грузинской мечтой». Думаю, в правящей партии пока в раздумьях – стоит ли принимать решение о помиловании Саакашвили или нет, и, скорее всего, Бидзина Иванишвили определится в этом ближе к выборам. Мне кажется, что Зурабишвили не особо важную роль играет в этом процессе. В общем, я думаю, решение о том, помиловать его или вернуть в тюрьму, будет приниматься в зависимости от того, может повыситься рейтинг «Мечты» или нет. Посмотрим.

Като: Я очень хорошо помню слова Саломе Зурабишвили: «Нет и никогда». Она заявляла это во многих интервью и неоднократно поясняла, почему не будет принимать решения о помиловании экс-президента Михаила Саакашвили. Я думаю, что даже если она помилует его, это никак не повлияет на ситуацию в стране, и на результаты выборов в 2024 году это не окажет никакого влияния. У Саакашвили и его партии – «Национального движения» – достаточно низкий рейтинг, соответственно, на результатах голосования это не отразится.

Кетино: Я ожидаю, что его помилуют, но это больше пожелание, чем уверенность в президенте Саломе Зурабишвили. О Саакашвили много чего можно говорить плохого, но невозможно забыть и то хорошее, что он сделал для страны. Представители власти просто не упоминают этого и желают, чтобы все позабыли, но третий президент в прямом смысле этого слова вывел государство на свет. Мы жили без газа, воды и электричества, в стране царили хаос, криминал, безработица. Только благодаря его правительству Грузия смогла подняться с колен, что постоянно себе приписывают нынешние власти. Я была бы очень рада, если бы его помиловали, я уверена, он еще многие блага может принести стране. Однако я не надеюсь на то, что это произойдет.

Дмитрий: Естественно, я жду, что экс-президента помилуют. Более того, скажу, что я участвовал в нескольких акциях с таким требованием. Однако, как оказалось, призывы населения, гражданского общества и всего мира, кроме России, мало волнуют правящую «Грузинскую мечту», поэтому его не помиловали до сих пор, потому же, я не думаю, что его помилуют сейчас. Что касается моего мнения – это нужно сделать для того, чтобы показать нашим партнерам, что Грузия – свободная страна, где нет политических заключенных. Да, его нужно помиловать и вернуть в Украину, поскольку он давно уже не гражданин Грузии, насколько я знаю.

Бека: Если этот человек выйдет на свободу, у правящей партии начнутся проблемы. Его возвращения к власти очень не желает Путин, а правящая партия Грузии очень боится Путина, более того, выполняет его поручения, поэтому свободный Михаил Саакашвили не угоден «Грузинской мечте» и ее хозяевам. Более того, в случае если третий президент решит принять участие в выборах, победит его партия, в этом практически ни у кого нет сомнений. Тем более что сейчас вокруг «Национального движения» собирается много проевропейских партий, которые могут обеспечить поражение команды (Ираклия) Кобахидзе. Вот этого они и боятся.

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