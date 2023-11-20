Михаил Саакашвили впервые заявил, что ждет помилования от президента Саломе Зурабишвили. На сегодняшнем процессе в суде, во время включения из клиники «Вивамеди», бывший президент выдвинул аргументы против причин, по которым нынешний президент отказалась его помиловать. Говорил Сакашвили и о расколе в его партии «Нацдвижение», и о намерении разрешить противостояние в ней к 23 ноября – 20-й годовщине «Революции роз».

Очередные послания Михаила Саакашвили миру, оппонентам и сторонникам в ходе судебного процесса представители «Нацдвижения» анонсировали днями ранее, обещая важные заявления партийного лидера и указывая на предстоящее знаменательное событие – 20-ю годовщину «Революции роз» 23 ноября. Видимо, это и подтолкнуло Саакашвили впервые заговорить о своем помиловании, напрямую обратившись к президенту Саломе Зурабишвили. Поводом он назвал ее недавнее интервью французскому Le Monde, в котором она впервые назвала Бидзину Иванишвили единственным олигархом в грузинской политике. Саакашвили начал с признательности президенту «за ее правильные акценты», но затем стал оппонировать ей в вопросе своего помилования. По его словам, каждый лидер, с которым встречалась президент Зурабишвили, поднимал этот вопрос:

«В отличие от Макрона, Зеленского и других лидеров, которые к этому призывают, я не хочу что-то требовать от госпожи Саломе. Просто хочу ответить на несколько пунктов (из интервью). По ее словам, я говорю, что мне лучше. Мне лучше духовно, я очень бодр. Я окончательно поверил, что у нашего народа есть сила, и эта сила придает больше сил мне. Я хочу, чтобы путем объединения этих сил произошла наша победа, поэтому, конечно, духовно я бодрее, но физически, к сожалению, врачи не могут подтвердить, что мне лучше».

Саакашвили не согласился с президентом в том, что он больше не желает отправляться на лечение за рубеж и собирается вести избирательную кампанию. Оказывается, это не так. Саакашвили все еще требуется реабилитация за границей, а что касается избирательной кампании, он напомнил, что «из клетки она не ведется». И здесь Саакашвили поднял вопрос о помиловании:

«Конечно, госпожа Саломе может одним росчерком пера вернуть отца моим детям и, что главное, – восстановить политический баланс в Грузии».

Попытался экс-президент развеять еще один аргумент Саломе Зурабишвили, отказывающейся его помиловать: она считает, что это не имеет смысла из-за нескольких судебных процессов по другим делам против Саакашвили, по которым еще не вынесен приговор.

«Госпожа Саломе, – обратился Саакашвили к ней напрямую, – у вас есть возможность снять с себя ответственность за это. Они возбудят еще два дела и даже тридцать дел, но это уже будет ответственность российского олигарха и его покровителей в России. Зачем вы на себя берете ответственность, тем более что не лишены смелости и при желании можете предпринять весьма активные действия?» – почти уговаривал Саакашвили президента Зурабишвили, к концу своей 15-минутной речи снова заявив, что «ждет от нее этого шага».

Остальную часть своей речи Саакашвили посвятил двум вопросам: нескончаемому противостоянию внутри «Нацдвижения» и обещаниям победы на парламентских выборах в 2024-м. В этой части он даже выступил с идеей сменить национальную валюту лари на евро, «если стремимся к ЕС», аннулировать Нацбанк, увеличить пенсионный возраст, провести реформу по налоговой системе. При этом Саакашвили отметил, что считает преждевременными разговоры о выдвижении его кандидатуры на пост будущего премьер-министра. Заключенный президент призвал своих однопартийцев до 23 ноября признать прошлые ошибки и разрешить все внутрипартийные проблемы. В этот день он планирует обнародовать манифест, под которым должны подписаться все те, кто хочет остаться в партии и следовать пути, который теперь, видимо, уже собирается определять сам:

«Я беру на себя руководство партией, координацию политсовета, беру на себя задачу реинтеграции и обеспечения открытости партии для других связей и людей».

На этот раз Саакашвили ничего не сказал про бывшего председателя партии Нику Мелия. Но конфликт и раскол в партии разгорелся после того, как Мелия и его сторонников выдавила команда Левана Хабеишвили, в том числе и из политбюро. За процессами стоит бывший министр обороны, ныне главный финансист «Нацдвижения» Давид Кезерашвили. Его часто называют неформальным правителем бывшей партии власти. Саакашвили, не называя имени соратника, заявил, что неформальное правление на него не распространяется, а сам он не считается неформальным правителем, поскольку он основал партию и является ее почетным председателем, и только из-за того, что он находится в заключении, он не может отказаться от ответственности перед своей партией.

Саакашвили успел пожаловаться и на то, что представительские расходы, по которым и шел сегодня процесс, уголовно преследуются только в его случае, в то время как представители правящей «Грузинской мечты» замечены в нецелевых тратах. Саакашвили привел в пример недавний тайный визит в Москву мэра Гори Владимира Хинчигашвили. В короткой речи Саакашвили успел обвинить «Грузинскую мечту» и в том, что после прихода к власти она передала российской стороне список агентуры, работающей в РФ на Грузию.

Председатель «Нацдвижения» Леван Хабеишвили уверял журналистов, что Саакашвили в своей речи не проявил недовольство его работой. Он даже его похвалил, правда, после того, как значимой назвал работу своего представителя Софо Джапаридзе, а также Георгия Вашадзе, лидера «Стратегии Агмашенебели», которая объединилась с «Нацдвижением» перед выборами, создав Платформу победы. Леван Хабеишвили направил все стрелы в «мятежника» Нику Мелия, который и из партии не уходит, и публично критикует руководство, и даже открыл отдельный офис для себя и своих сторонников:

«Решение Саакашвили быть непосредственно вовлеченным в этот процесс, думаю, этим людям, конфликтующим с партией, значительно облегчает дело. Что касается одного конкретного человека, его жалобы стали пресловутой темой: вместо того, чтобы сконцентрироваться на проблемах людей, он говорит только о своих. Да, я про Мелия говорю. Этот конкретный человек или примет решение и подпишет манифест, который президент Саакашвили обнародует 23 ноября, или нам придется принять конкретное решение».

Реакция Ники Мелия тоже свидетельствует о том, что мира между ним и Хабеишвили не будет. Напомнив, что политикой нынешнего правления «Нацдвижения» недовольны более 40 тысяч ее членов, Мелия заявил в эфире ТВ «Мтавари»:

«Согласны ли они с мнением Саакашвили о том, что из партийного политсовета не надо было выгонять людей? Человек, который хочет сотрудничать, не разговаривает с десятком тысяч людей, формально остававшихся членами партии, угрожая им волчьими билетами».

В «Грузинской мечте» обвинения Саакашвили о сливе грузинской агентуры в России назвали ложью. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе отметил, что манифест 23 ноября не спасет «Нацдвижение», и хорошо, что рейтинг этой партии неуклонно падает. По последним опросам IRI – за «Нацдвижение» готовы были проголосовать 13% опрошенных (за «Грузинскую мечту» – 25%). Ираклий Кобахидзе считает, что у «Нацдвижения» нет повода праздновать годовщину «Революции роз»:

«Вы знаете, что принесла «Революция роз» нашей стране? Тотальное нарушение прав человека, попрание человеческого достоинства, пытки людей, бесчеловечное обращение, рэкет, захват телеканалов, тотальную фальсификацию выборов и передачу 20% территорий нашей страны Российской Федерации».

А значит, и не за что миловать экс-президента, следует из комментария Кобахидзе по поводу обращения Саакашвили к президенту.

«Что касается Саломе Зурабишвили, то, если она хочет стать соучастником аморального поведения Саакашвили, она может принять такое решение», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Сегодня на обращение Саакашвили сама президент Зурабишвили никак не отреагировала. Когда бывший президент был арестован (1 октября 2021 года), на призывы о помиловании она заявила: «Нет, никогда».

Но из сегодняшней речи экс-президента становится ясно, что для него проблема – не только заключение, но и процессы, проходящие в его партии. То, что он решил взять под контроль всю работу политсовета, по мнению наблюдателей, подтверждает расхожую в эти дни версию о том, что Саакашвили недоволен усилением влияния Кезерашвили. Последний якобы против того, чтобы Софо Джапаридзе была представительницей Михаила Саакашвили, да и по другим назначениям, в том числе будущего избирательного списка, Кезерашвили требует согласования с ним, в противном случае грозит перекрыть финансирование. Именно поисками новых источников доходов объясняют многие нынешнюю поездку Софо Джапаридзе в США, о которой сегодня упомянул сам Саакашвили. Напоминая о годовщине «Революции роз», он подчеркнул значимость своего манифеста, который он собирается огласить именно в этот день, 23 ноября. Однако анонсируемого размаха может и не быть: в «Нацдвижении» уже жалуются на то, что власти чинят им препятствия в проведении масштабных праздничных мероприятий.

Подписывайтесь на нас в соцсетях