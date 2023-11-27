Действующий председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили исключил из партии предыдущего, Нику Мелия. Это стало неожиданным даже для некоторых сторонников нынешнего руководства партии. Воздерживается пока от комментариев и основатель партии Михаил Саакашвили.

«Ника Мелия не является членом партии», – заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили в прямом эфире телекомпании «Формула», отвечая на вопрос: «Состоит ли Ника Мелия в рядах "Нацдвижения"».

«Публично заявляю, что этот конкретный человек не представляет «Нацдвижение», не является членом партии и не сможет говорить от имени ЕНД. Вы, наверное, хотите из моих уст услышать, что мы выгнали его, уволили. Отвечаю, я его не выгонял, не освобождал, он сам ушел из "Нацдвижения"».

Ника Мелия пока никак не прокомментировал происходящее. Зато это активно комментируют бывшие и действующие представители партии. Противник Мелия, член политсовета Гия Барамидзе, уверявший несколько дней назад журналистов, что исключение из партии является коллективным решением, сегодня написал в соцсети:

«Для меня категорически неприемлема развернутая Никой Мелия кампания против партии, но я был против его исключения из рядов ЕНД. Согласно уставу, председатель партии может исключить ее члена, но я не считаю политически целесообразным такой шаг. Если мое несогласие с председателем партии в этом вопросе будет сочтено несовместимым с моим статусом политического секретаря ЕНД, я готов обратиться к председателю и генеральному секретарю с заявлением о моей отставке».

Георгий Патарая, активно поддерживавший перед выборами Хабеишвили на пост председателя, также не скрывал своего разочарования:

«Это было постыдное и трусливое поведение со стороны Левана Хабеишвили. Напрашивается аналогия времен Советского Союза. Нельзя исключать тех людей, которые боролись за победу этой партии, благополучие страны и за успех партии на протяжении многих лет. Что касается того, выхожу я из партии или нет, то из «Национального движения» я никогда не выходил – я в этой партии уже 22 года и уходить сейчас не собираюсь. Посмотрим, примет ли этот человек какое-либо решение. Одним из самых больших успехов «Национального движения» было то, что, несмотря на постоянные внутрипартийные споры, разные мнения, никому не приходило в голову кого-то исключать. Печально то, что мы увидели в эфире».

Впрочем, судя по всему, большинство руководителей партии солидарны с Хабеишвили. Сегодня, отвечая на вопрос журналистов, были ли соблюдены формальности при увольнении Мелия, депутат парламента Тина Бокучава ответила, что это позиция большинства:

«Это политическое решение было принято самим Никой Мелия, когда он отказался от предложения президента Саакашвили и не подписал манифест о единстве, который был бы шансом для его реинтеграции в партию, которая долгое время отбивалась от его обвинений. Необходимо понимать: наша задача – победа над режимом Иванишвили, и когда Мелия тратит столько нашего времени на то, чтобы оппозиция без конца говорила о его уходе, когда человек давно ушел и говорит это сам, я думаю, всем должно быть ясно, в чем дело».

Для полного прояснения вопроса в «Нацдвижении» решили выступить с официальным заявлением:

«"Единое национальное движение" вступает в решающий предвыборный режим. Ника Мелия не представляет партию, этот вопрос закрыт, и партия не намерена далее комментировать это».

Очередная фаза противостояния рискует привести к электоральным потерям для ЕНД, прогнозирует политолог Гия Хухашвили:

«Очевидно, что партия давно расколота. Достаточно послушать их риторику. В партии явно существует двойное теневое правление. Один – Михаил Саакашвили – лидер без должности, утверждающий, что готов быть политическим вожаком, а другой – финансовый центр – то есть Кезерашвили. Эта ситуация беспокоит многих в партии, она беспокоит и значительную часть сторонников «Национального движения». Что касается последних действий Саакашвили, то, на мой взгляд, его главная задача сегодня – сохранить партию. По линии электората партия уже разделена, теперь борьба идет за передел сфер влияния и должностей. Мелия выбрал лучший момент для ухода, решив забрать часть сторонников. Думаю, он не будет выступать против Михаила Саакашвили, прекрасно понимая, что его фактор тоже важен для его электората. Что касается Хабеишвили, то, по моему мнению, он выступает в роли статиста, хотя все закрывают на это глаза, на деле же он выполняет те же функции, что и премьер Гарибашвили в правящей партии».

В «Грузинской мечте» с нескрываемым удовлетворением наблюдают за кризисом в рядах оппонентов. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, разговоры с любой трибуны о «Национальном движении» как о единой монолитной политической силе больше не имеют никаких оснований.

Михаил Саакашвили пока не комментирует происходящее. Исходя из того, что лидеры «Грузинской мечты» уже не раз требовали перевести его из клиники, где он проходит курс лечения, в тюремную палату, возможно, скоро его ждут новые испытания. Неожиданно сегодня эти требования поддержали в оппозиционном «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария. Сегодня на брифинге в парламенте член партии Бека Лилуашвили обратился к руководству «Мечты» с просьбой предоставить информацию о состоянии Саакашвили – и если его здоровью ничего не угрожает, перевести его в тюрьму.

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