Новая волна острой полемики разгорелась в Грузии вслед за отъездом на Кипр председателя «Нацдвижения» Левана Хабеишвили. Он намерен провести там консультации с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили. Это событие в «Грузинской мечте» назвали доказательством «неформального и олигархического правления» в бывшей партии власти. А спикер парламента Шалва Папуашвили призвал западных партнеров выдать Кезерашвили, чтобы преодолеть деполяризацию в стране и чтобы он так же, как экс-президент Михаил Саакашвили, предстал перед грузинским правосудием.

«Плохи дела у Хабеишвили. У него одна нога на Кипре, другая - в клинике «Вивамеди»», – иронизировал Гурам Мачарашвили, депутат аффилированной с «Грузинской мечтой» партии «Сила народа». Он стал высмеивать лидера «Нацдвижения» после новости о том, что Леван Хабеишвили направился на Кипр для встречи с экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Депутат Мачарашвили напомнил еще об одном лидере «Нацдвижения» – заключенном бывшем президенте Михаиле Саакашвили, находящемся по состоянию здоровья в клинике «Вивамеди». В верности Саакашвили не раз клялся Леван Хабеишвили. Но как слуге двух хозяев Хабеишвили не удержаться на должности, считает депутат Гурам Мачарашвили, напоминая, что благодаря Кезерашвили Хабеишвили смог сместить с поста своего предшественника Нику Мелия, который и партию не покидает, и с новым лидером не сотрудничает:

«Не исключено, что по этой причине его уволят с должности. Он никогда не был формальным руководителем партии. И в неформальном правлении не сгодился. Создал аджапсандали в партии».

Несмотря на то, что в команде Хабеишвили во встрече с Кезерашвили ничего зазорного не видят, сама ситуация в партии бывшей власти, особенно с точки зрения происходящего на кухне, остается сумбурной.

В команде бывшего председателя «Нацдвижения» Ники Мелия отъезд лидера партии на встречу с Кезерашвили считают проблематичным, говорит соратник Мелия Бачо Долидзе:

«Не имеет значение, будет это «Нацдвижение» или другая партия. Если председатель не может принять самостоятельное решение – это проблема. Никто не скрывает, что Кезерашвили – участник процессов в «Нацдвижении», и я считаю, что это – проблема. Другие так не думают и ездят на такие встречи».

Бачо Долидзе, Ника Мелия и еще несколько бывших членов политсовета «Нацдвижения» открыли отдельный офис ЕНД. Об открытии еще одного, персонального офиса сообщил сегодня основатель ЕНД, экс-президент Михаил Саакашвили. Его представитель, член тбилисского сакребуло от «Нацдивжения» Софо Джапаридзе будет встречаться там со сторонниками Саакашвили. Есть ожидания, что к этой когорте лидеров «Нацдвижения» сможет присоединиться и (помилованный президентом Саломе Зурабишвили) основатель оппозиционного ТВ «Мтавари» Ника Гварамия.

Все они по отдельности и вместе взятые планируют силовыми методами свергнуть власть «Грузинской мечты», убеждены в правящей силе. Спикер парламента Шалва Папуашвили еще 6 октября, когда стало известно о планах Хабеишвили, встретится с Кезерашвили, через соцсети обратился к западному сообществу. В нем он подробно рассказывает, как Кезерашвили присвоил пять миллионов евро из бюджета в бытность министром обороны и по этому делу осужден заочно, и о том, как имя Кезерашвили фигурирует в мошенническом скандале в деле «колл-центров». Спикер парламента считает, что Кезерашвили, главного финансиста ЕНД и оппозиционного канала ТВ «Формула», европейские партнеры должны передать грузинской стороне. Так же должны быть экстрадированы другие уголовно преследуемые бывшие чиновники. Таким образом, ЕС будет содействовать Грузии в выполнении рекомендованного им же пункта о деполяризации. Этот пункт значится первым среди 12 заданий Тбилиси для получения статуса кандидата в ЕС:

«Проблема Грузии не в поляризации, а в радикализации. Европейцы должны поучаствовать в дерадикализации. Для того чтобы в стране уменьшилась радикализация, а значит поляризация, Европе также нужно внести свою лепту. Они должны нам передать Давида Кезерашвили, который укрывается в странах Европы. Так было и в случае с Саакашвили, он укрывался в странах Европы, нам его не передавали, и мы увидели результат – его революционные планы».

К спикеру Шалве Папуашвили присоединились некоторые его однопартийцы, прямо обратившись к самому Давиду Кезерашвили.

«Пусть приедет в Грузию и предстанет перед правосудием. Но не сможет приехать, потому что самые будто бы смелые лидеры «Нацдвижения» оказались самими большими трусами», – заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.

«Один такой арестованный, вызывающий поляризацию, уже сидит у нас в тюрьме», – напомнил лидер «Гирчи», депутат Яго Хвичия. Он поясняет, почему ему не нравится идея «Грузинской мечты»:

«Так с деполяризацией не справиться. Напротив, все более поляризованной становится политический спектр, поэтому циничным считаю предложение: «дайте нам задержать человека, и с поляризацией будет покончено». Если бы они сказали, что так мы добьемся деолигархизации, у нас будет одним олигархом меньше, я бы хотя бы посчитал это хорошей шуткой. А так мы видим, к чему привел арест одного. Саакашвили – персона, которая извергает поляризацию. А если мы рядом посадим и Кезерашвили – так поляризация не уменьшится».

В «Стратегии Агмашенебели», создавшей вместе с «Нацдвижением» «Платформу победы», призвали выполнить остальные 11 рекомендаций по судебным и избирательным системам, свободе СМИ и защите прав человека, пообещав что оставшийся пункт о деполяризации сам собой разрешится. Но к этому нужно также добавить освобождение Михаила Саакашвили, считает депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. Он напомнил, что бывшего президента уголовно преследовали, а потом судили те системы, которые возглавляли попавшие недавно под санкции США экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе и четверо судей.

Среди оппозиционеров были и те, которые одновременно стали критиковать как бывшую партию власти, так и нынешнюю. Они указывали на то, что «Грузинская мечта» переняла все плохое от правления «Нацдвижения» во главе с Саакашвили. Ни «Мечта» не отказывается от теневого правления во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили, ни «Нацдвижение» – от разбогатевшего после прихода к власти Давида Кезерашвили. А главное, обе партии приложили немало сил, чтобы вытеснить из политического поля другие оппозиционные партии. Об этом говорил сегодня и лидер «Граждан», депутат Алеко Элисашвили:

«Я не имею представления о том, зачем вызвал Кезерашвили нынешних лидеров «Национального движения». Но я знаю одно: «Грузинская мечта» у власти 11 лет только потому, что главной оппозиционной силой остается «Нацдвижение», которое финансирует отщепенец Кезерашвили. Если не изменятся эти данные, «Грузинская мечта» никогда не проиграет».

Алеко Элисашвили предостерег, что при таком раскладе, без мобилизации общества на предстоящих в 2024 году парламентских выборах вновь победит «Грузинская мечта» и страна окажется в застое «хуже времен Брежнева в СССР».

Многие грузинские наблюдатели с сожалением отмечают, что главные политические силы сконцентрированы лишь на своих узкопартийных интересах, откладывая в сторону национальные интересы, в том числе и европейские перспективы Грузии. Политолог Вахтанг Дзабирадзе давно считает, что «Нацдвижение», как «Грузинская мечта», не смогло разорвать заколдованный круг однопартийного правления в советском стиле во главе с вождем. Поэтому Дзабирадзе считает, что на предстоящих в 2024 году парламентских выборах ставку избирателю нужно делать на третью силу:

«Мы, общество, как-то должны созреть политически, постараться, хотим этого или нет, создать третью силу, чтобы избавиться от этих двух негативов, имею в виду «Грузинскую мечту» и «Национальное движение». Не стоит питать иллюзию, что эти две партии на выборах не смогут преодолеть 5%-ный барьер. Главное, чтобы ни у одной из них не было большинства голосов, 76 мандатов. И мы должны суметь покончить с однопартийным правлением. От коммунистов однопартийность перешла к (правлению) Гамсахурдия, от него – к Шеварднадзе, потом к Саакашвили, а сегодня – к Иванишвили».

Однако какие из партий смогут занять нишу третьей силы, пока остается неясным.

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