Абхазия усиливает меры безопасности на де-факто границе с Россией

В МВД самопровозглашенной республики Абхазия объявили об усилении мер безопасности на «приграничных с Российской Федерацией территориях». Причина – проведение c 28 по 30 ноября на территории России, в парке науки и искусства «Сириус» III конгресса молодых ученых.

Кроме того, по информации абхазского МВД, в целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности и профилактики нарушения правил дорожного движения с 28 ноября текущего года открыт пост ДПС «Холодная речка».



Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. По информации СМИ, на Конгрессе молодых ученых ожидается выступление президента России Владимира Путина.