Изида Чаниа

Абхазское общество никак не избавится от иллюзии, что власть когда-нибудь прислушается к мнению своих граждан, ученых или специалистов, общественных и политических организаций. Все по инерции продолжают думать, что власти надо что-то объяснять, а порою и советовать.

Глухая ко всем и ничего не понимающая, кроме примитивной распродажи национальных ресурсов на уровне «купи-продай», власть строит заборы и тратит все бюджетные средства на собственную охрану и безопасность

Так, за три с половиной года общественность объясняла исполнительной власти, почему при дефиците электроэнергии нельзя легализовать деятельность по добыче криптовалюты, почему надо вычленить приоритеты и, к примеру, отремонтировать высоковольтную линию «Ачгуара». С удивительным упорством оппозиционные политические организации указывали на нарушение главой государства и чиновниками разного уровня Конституции и законов страны. Чтобы справиться с этой бедой и образумить президента, оппозиция даже обращалась в прокуратуру, в суды. Чтобы убедить президента отказаться от лоббирования проекта закона об апартаментах, прекратить стихийную застройку исторической части столицы, отозвать из парламента соглашение по госдаче в Пицунде, активисты собирали подписи по городам и весям, молодежь Абхазии проводила мирные демарши, флешмобы и вывешивала «напоминалки» во всех городах. Экономисты, политологи, юристы, оппозиция, молодежь, НПО, представители всех слоев гражданского общества три года в заявлениях, обращениях, митингах и письмах напоминают Бжания об обещаниях, с которыми он шел на выборы. А воз и ныне там. Глухая ко всем и ничего не понимающая, кроме примитивной распродажи национальных ресурсов на уровне «купи-продай», власть строит заборы и тратит все бюджетные средства на собственную охрану и безопасность.

Проект бюджета на 2024 год, поступивший в парламент, – красноречивое свидетельство того, что нынешняя власть бросает все ресурсы страны не на строительство государства, безопасность, борьбу с коррупцией, не на восстановление экономики, энергетики, не на социальную поддержку незащищенных слоев общества и уж тем более не на такую ерунду, как права человека. Все ресурсы налогоплательщиков направлены на подавление свободомыслия и создание полицейского государства. План без всяких изысков: кого не удалось купить – запугать. Теперь, когда президентский контроль установлен над всеми ветвями власти, Бжания перешел в наступление на гражданское общество. Именно это и означает указ президента, адресованный международным и местным НПО, которые, как и все остальные разрозненные группы общества, пытаются объяснить инициатору давления на НПО – министру иностранных дел Иналу Ардзинба – и Аслану Бжания, подписавшему указ, что он не царь, а президент и его функции определены законами страны и Конституцией, что, регламентируя деятельность НПО, исполнительная власть превысила свои полномочия и взяла на себя функции законодательного органа власти. То есть, попросту говоря, глава государства, издавший этот указ, в очередной раз нарушил Конституцию страны.

Как видно из сегодняшних событий и из исторического опыта, вначале, конечно, приходят за теми, кто открыто высказывает свое мнение, а затем и за всеми остальными

Надо сказать, что контроль над деятельностью общественных некоммерческих организаций не дает покоя как министру иностранных дел, так и президенту давно. И если поначалу походу на НПО придавался некий патриотический оттенок, то теперь это откровенный шантаж, направленный на подавление общественной активности. Между прочим, очень хорошо работает – представители НПО крайне редко выносят на обсуждение в публичное пространство то, какие способы давления на них использует власть. Но, как видно из сегодняшних событий и из исторического опыта, вначале, конечно, приходят за теми, кто открыто высказывает свое мнение, а затем и за всеми остальными. Дело времени.

Но вернемся к нашим баранам. Противоречащий Конституции указ президента предоставляет внешнеполитическому ведомству полномочия по контролю, в том числе и финансовому, деятельности НПО. Понятно, что нашему внешнеполитическому ведомству надо как-то реализовать свои амбиции в условиях, когда они (в силу объективных и субъективных причин) мало что значат во внешней политике. Вот министр иностранных дел, не лишенный амбиций, и решил утяжелить свою деятельность, превратив часть гражданского общества – НПО – в подведомственную себе структуру. Теперь, чтобы получить одобрение того или иного проекта, этим представителям общественности придется заглядывать в глаза министру и соглашаться (а может быть, и делиться – хорошая основа для коррупции) с ним. Ведь он может быть или добрым, или злым, но полицейским. Собственно говоря, после этого указа НПО как часть гражданского общества теряет всякий смысл – они становятся одним из подразделений МИДа, то есть фактически входят в структуру, подчиненную исполнительной власти, которую еще и не надо финансировать. Это за нее будут делать глубоко призираемые международные агентства.

И еще. Недавно (и я уже об этом упоминала) Контрольная палата проверила МИД Абхазии и выявила серьезные нарушения в отчетности, в том числе и финансовой, как в самом МИДе, так и его структурных подразделениях. Из чего следует, что наше Министерство иностранных дел не может установить контроль даже над своими финансами.

Время уговоров и иронии давно истекло, и нам надо определиться с очень простой вещью – нужна ли нам наша страна или мы ее подарили Аслану Бжания и его компании?

Вчера, 26 ноября, в Абхазии был День Конституции – основного закона, по которому мы должны жить. В ней есть важные положения, которые нарушает наша исполнительная власть во главе с гарантом Конституции – президентом, и есть наше право на достойную жизнь. Судя по происходящим событиям, наши права нам никто добровольно не отдаст. Их надо взять самостоятельно, а не апеллировать к структурам, молчаливо позволившим лишить их всяких признаков независимости. И Конституция нам это позволяет, так как единственным источником власти является народ, который может осуществлять свою власть не только через своих представителей, но и непосредственно. И, да, это, без сомнения, призыв к смене власти. Потому как другого выхода я не вижу. Время уговоров и иронии давно истекло, и нам надо определиться с очень простой вещью – нужна ли нам наша страна или мы ее подарили Аслану Бжания и его компании?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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