Михаил Саакашвили: «Меня тоже отравили тяжелыми металлами»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал информацию о том, что жена главы военной разведки Украины Кирилла Буданова Марианна могла быть отравлена и проходит лечение.

О том, что Марианна Буданова была отравлена тяжёлыми металлами рассказали анонимные источники издания «Бабель», Национальной общественной телерадиокомпании Украины, «Украинской правды», NV. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Украинской службе Радио Свобода сказал, что обнародованная медиа информация соответствует действительности.

«Меня тоже отравили тяжелыми металлами. Это типичный стиль русских. Я был отравлен в тюрьме и наличие тяжелых металлов в организме диагностировали немецкие и американские лаборатории. После отравления мое состояние ухудшалось несколько недель, пока пророссийская олигархическая власть не согласилась перевести меня в клинику, где я до сих пор нахожусь», – написал Саакашвили в соцсети.

Ранее власти Грузии не раз опровергали информацию об отравлении Михаила Саакашвили.