В Грузии аннулировали лицензию на аренду лесов

Агентство окружающей среды Грузии объявило недействительной лицензию на аренду лесов в высокогорном регионе Рача, где инвестор намеревался обустроить охотничье хозяйство.

Речь идет о компании HG Capra Caucasica. Её владелец — бизнесмен Давид Хидашели, который, по информации СМИ, является приближенным к экс-премьеру, миллиардеру Бидзине Иванишвили. Ранее государство заключило с компанией договор аренды на 49 лет.

Акции против выдачи лицензии проходили в Раче, затем переместились в Тбилиси. На акции у здания Министерства охраны окружающей среды сотрудники полиции задержали 11 человек за «нарушение общественного порядка». Власти заявляли, что «оснований для протеста нет».