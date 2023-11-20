Протест гражданских активистов переместился из высокогорной Рачи в Тбилиси. Участники акции требуют отменить договор аренды рачинских лесов, заключенный правительством с частной компанией. Несмотря на стычки с полицией и задержания, протест не утихает.

Движение «За спасение долины Риони» и жители Рачи с 27 сентября продолжают борьбу против передачи территории площадью 104 тысячи гектаров в лесах Рачи компании, связанной с бизнесменом Давидом Хидашели для строительства охотничьего хозяйства. В этих целях заключен договор аренды на 49 лет. Протестующие возмущены тем, что их мнение не учтено.

1 ноября в Амбролаури они после долгих требований наконец встретились с представителями министерства. Разговор длился почти семь часов и транслировался в прямом эфире социальной сети. Единственная договоренность, достигнутая тогда сторонами, заключалась в том, что протестующие предоставили министерству письменные доказательства всех нарушений, на основании которых они считали аренду незаконной. С тех пор наступило временное затишье.

Ситуация обострилась 16 ноября, после того как распространилось известие о продаже Давидом Хидашели компании и лицензии на охоту в рачинских лесах. Сам бизнесмен подтвердил информацию изданию Netgazeti.

Как заявил бизнесмен, он сделал это, чтобы избежать недоразумений и судебных исков. На этой неделе станет известно, что «один из покупателей лицензии Рача имеет отношение к испанским охотничьим хозяйствам; акционером станет и еще одна грузинская компания», – сообщил Хидашели.

«Если вас не интересуют мои инвестиции, все будет в порядке и без меня. Многие другие страны ждут от меня инвестиций с распростертыми объятиями, и время докажет всем, что я не близок ни к Кремлю, ни к «Грузинской мечте», – заявил Хидашели в переписке с изданием, очевидно, пытаясь опровергнуть информацию о деловых связях с Бидзиной Иванишвили и российским олигархом Владимиром Евтушенковым. Последний находится под санкциями Великобритании.

В связи с этим Национальное агентство по охране окружающей среды выступило с сообщением, что «приступило к административному производству для определения статуса лицензионных обязательств и соответствующих правовых последствий для лицензиата». Повлечет ли это за собой аннулирование лицензии, агентство не подтвердило.

Ни заявления Хидашели, ни Агентства по охране окружающей среды не разубедили протестующих. Лидер движения Варлам Голетиани подозревает, что министерство и Хидашели действуют согласованно, и цель обоих – нейтрализовать общественные протесты:

«Они просто не спрашивают жителей Рачи, хотят ли они передавать национальное достояние в частные руки? Мы просто узнали о сделке от журналистов! Теперь перепродажа создает дополнительные вопросы. Как Хидашели продает то, что ему не принадлежит? До сих пор нам в министерстве твердили, что он не имеет права распоряжаться этой землей, – наверное, в министерстве считают, что, если уберут с сцены связанного с Россией человека и вместо него передадут леса каким-то грузинским или испанским компаниям, общественность больше не будет возражать. Конечно, фактор Хидашели усугубил ситуацию, но мы требуем отмены передачи лесов как таковой. Для нас не имеет значения, кто будет владеть такой огромной территорией в течение полувека. Мы вообще считаем это неприемлемым».

Протестующие напоминают, что, согласно стратегии развития региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, подготовленной правительством Грузии в 2014 году, планировалось создать охраняемую территорию, которая включает в себя часть охраняемых территорий Кавказа и национальный парк Рача – Квемо Сванети. Вместо этого власти пошли путем отчуждения лесов для получения дополнительной прибыли, а для национального парка были выделены малопригодные территории в труднодоступных местах.

На фоне жестких действий полиции, задержавшей накануне 11 манифестантов, протест продолжился и сегодня. Митингующие требуют встречи с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отаром Шамугия и выяснения планов министерства относительно лесов Рачи.

Несмотря на непогоду, протестующие не собираются расходиться, обещая оцепить ведомство живым щитом. На днях к ним присоединились шахтеры из Чиатуры, которые приехали в Тбилиси, чтобы поддержать участников протеста в Раче.

Сам министр с критикой не согласен. По словам Отара Шамугия, министерство ведет работу по созданию комплекса охраняемых территорий с привлечением местного самоуправления, населения и соответствующих специалистов. Впрочем, вопрос об отмене договора аренды остается открытым – министр взял паузу до конца ноября, призвав митингующих разойтись по домам.

Между тем вслед за заявлением министра бизнесмен Давид Хидашели направил письмо изданию BMG, в котором говорится, что его компания больше не продает охотничьи лицензии в Раче. Таким образом, бизнесмен опроверг свою же информацию, разосланную от имени его компании СМИ.

Напомним, массовые акции протеста, возглавляемые этими же активистами, привели к свертыванию работ по возведению гидроузла Намахванской ГЭС. Тогда волна акций, организованных гражданскими активистами, назвавших себя «Защитниками Рионского ущелья», началась весной 2021-го на западе страны и дошла до Тбилиси.

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