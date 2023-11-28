Страны Балтии и Украина отказались от участия в саммите ОБСЕ из-за Лаврова

Министры иностранных дел стран Балтии опубликовали совместное заявление, в котором заявили об отказе от участия в саммите ОБСЕ, который пройдет в Скопье.

Министры выступают против присутствия на саммите делегации из России, в частности главы МИД Сергея Лаврова. В заявлении говорится, что министры Латвии, Литвы и Эстонии не хотят легитимизировать военную агрессию России своим участием.

«В последние два года мы стали свидетелями того, как одно государство-участник ОБСЕ активно и жестоко пытается уничтожить другое. (...) ОБСЕ изначально была создана для укрепления европейской безопасности, предотвращения конфликтов и сохранения мира. Россия своими незаконными и жестокими действиями снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в сфере безопасности. На деле, сегодня Европа нуждается в безопасности от России и против нее, а не вместе с ней», – сказано в заявлении.

Министры также призвали к незамедлительному прекращению военных действий, деоккупации территорий Украины, возмещению ущерба и наказанию для военных преступников.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет бойкотировать заседание министров ОБСЕ – также из-за Лаврова. На уровне послов украинская делегация будет присутствовать.

Ожидается участие в заседании главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили.

Саммит ОБСЕ пройдет в Скопье, Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря. Северная Македония согласилась открыть свое воздушное пространство для самолета Лаврова для участия в саммите. Ранее власти Северной Македонии в рамках санкций запретили российским самолетам входить в их авиапространство.