Обзор грузинской прессы

Несмотря на политические дебаты и конфликты между партиями, у государства есть долгосрочные задачи, выходящие за рамки внутриполитических конфликтов, и обществу необходимо объединиться вокруг этих тем, так политолог Гия Хухашвили трактует пост, опубликованный лидером партии «Лело» Мамукой Хазарадзе в соцсети: «Середина должна объединиться». Это своеобразная попытка привнести позитивную повестку дня, сказал он в интервью газете «Квирис палитра».

«В новейшей истории Грузии политический процесс полностью построен на негативном противостоянии, на принципе, основанном на вражде и ненависти, то есть на формировании биполярности. Эти полюса создают своего рода антагонистический симбиоз, питают друг друга взаимной ненавистью и тем самым перекрывают путь к формированию позитивной, прогрессивной повестки дня государственного развития. «Объединение середины» – это попытка сломать эту негативную формулу», – говорит респондент издания.

При этом идея лидера «Лело» может положить конец поляризации, продолжает Хухашвили:

Их питает только взаимная ненависть, и они уверяют нас, что главная задача – победить друг друга

«Главные действующие лица биполярной политической системы, построенной на негативе, заставляют нас бесконечно выбирать между порочным прошлым и порочным настоящим. Их питает только взаимная ненависть, и они уверяют нас, что главная задача – победить друг друга. Если мы желаем реального развития, нам следует сменить полюс процесса и заявить, что наша задача – не победить кого-то, а победа Грузии».

Силой, которая может сменить тот самый полюс, может стать объединение партий «Лело» и «За Грузию» бывшего премьера Георгия Гахария, считает политолог:

«Доля неопределившихся избирателей в электорате очень высока, важно, чтобы наконец возник центр силы, который сможет заручиться поддержкой этих людей. Наибольшие шансы на формирование такого центра в случае слияния могут иметь «Лело» и партия Гахария за «Грузию», однако на такой шаг они, похоже, не могут пойти. Впрочем, я вижу теоретический шанс объединения этих партий», – сказал Гия Хухашвили в интервью «Квирис палитра».

Министерство образования Грузии осуществило первый этап изменений в национальной учебной программе, подразумевающих предоставление большей автономии государственным и частным школам. Учебные заведения Грузии смогут самостоятельно определить свою систему оценок. Об этих изменениях информационное интернет-агентство Interpressnews пообщалось с заместителем министра образования и науки, директором Национального центра по развитию качества образования Тамар Махарашвили. До сих пор существовало три обязательных компонента, по которым оценивались ученики, – это классные и домашние задания и итоговая оценка, говорит респондент издания:

Очень часто преподаватели заявляли: не диктуйте нам, сколько классных или домашних заданий должно быть, чтобы прийти к результату. Теперь мы даем им здесь свободу

«Школа может оставить в силе эти три компонента и ввести иной компонент, по конкретному предмету, например: может, в гражданском образовании, математике, естественных или гуманитарных науках учитель посчитает, что нужны классные, домашние, итоговые и проектные работы по разным направлениям. Ему дается свобода для этого. Однако, конечно, эти компоненты со временем должны быть преобразованы в 10-балльную систему (оценок). Очень часто преподаватели заявляли: не диктуйте нам, сколько классных или домашних заданий должно быть, чтобы прийти к результату, я хочу изменить компоненты. Теперь мы даем им здесь свободу».

Более того, школы больше не будут обязаны согласовывать свои решения о принятии новых или отказе от прежних компонентов с Минобразования, говорит Тамар Махарашвили.

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Один из самых титулованных спортсменов в истории Грузии, двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, тяжелоатлет Лаша Талахадзе дал интервью изданию TST sports, в котором говорил о спорте в Грузии в целом и в частности об одном из самых известных спортсменов страны – нападающем грузинской сборной и итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелия. На вопрос журналиста, что он думает о человеке, который так же прославляет Грузию на весь мир, Талахадзе ответил:

Не могу сказать, что я особый футбольный болельщик, я болею за все виды спорта и спортсменов Грузии, но начал смотреть футбол из-за Хвичи Кварацхелия

«У меня не было раньше возможности где-либо поговорить о Хвиче Кварацхелия. Честно говоря, мы не особо знакомы, общались только в интернете, поздравляли друг друга в сообщениях, но я очень желаю познакомиться с ним лично. Во-первых, он очень хороший человек, скромный, и это очень важно для спортсмена. Когда человек не меняется после такого большого успеха и становится примером щедрости, меня такое радует… Не могу сказать, что я особый футбольный болельщик, я болею за все виды спорта и спортсменов Грузии, но скажу и хочу, чтобы он это знал, что начал смотреть футбол из-за Хвичи Кварацхелия. Я никогда не высиживал 90 минут плюс дополнительное время от начала до конца. Никогда не болел ни за какую команду, кроме сборной Грузии, но, когда играет «Наполи», мы с друзьями смотрим», – цитирует Лашу Талахадзе спортивный интернет-портал Sportall.

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