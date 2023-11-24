Какую предвыборную тактику изберут для себя партии, вытесняемые с политического поля «Грузинской мечтой» и «Нацдвижением»? Призыв партии «Лело» к консолидации пока коллегами не услышан, хоть сегодня его поддержал лидер «Нацдвижения» Михаил Саакашвили.

На днях лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе опубликовал в социальной сети пост, состоящий всего из одной фразы: «Середина должна объединиться». Это перефраз известного слогана Бидзины Иванишвили 2012 года: «Середину надо выкорчевать».

«Почти 40% избирателей собираются голосовать за партию, которая не участвует в поляризации, таковы данные соцопросов. «Лело» позиционирует себя частью середины, которой не нравится ни настоящее с «Грузинской мечтой» – с ее пророссийскими решениями, ни прошлое с ошибками «Национального движения». Наша партия может консолидировать неопределившихся избирателей», – говорит генеральный секретарь партии Ираклий Купрадзе, который, оценивая перспективы партии, говорит, что преодоление пятипроцентного проходного барьера не является проблемой. Впрочем, судя по последним опросу Международного республиканского института США (IRI), популярность партии сегодня не превышает 2%.

Согласно этому же исследованию, проблем с преодолением барьера не возникнет только у «Грузинской мечты» (23%) и «Нацдвижения» (13%). По мнению аналитиков, остальные партии сильно отстают как в финансовых, так и в человеческих ресурсах.

В «Нацдвижении», считающем себя главной силой оппозиции, поддержали инициативу Хазарадзе. В партии считают, что главной целью выборов является демонтаж режима Иванишвили, а не локальный успех. Сегодня инициативу «Лело» одобрил лидер партии Михаил Саакашвили.

«Российский вирус («Грузинской мечты») УГРОЖАЕТ гибелью нашему национальному организму, поэтому страна нуждается в усилении иммунитета и мобилизации сил всего общества. И в этой мобилизации все фронты важны. «Коалиция победы» должна проявить свои лучшие качества, другие партии – свои, и я желаю им успеха в этом. Поэтому я также одобряю концепцию о том, что середина должна быть собрана воедино», – написал Саакашвили.

Ближе других к преодолению проходного барьера партия экс-премьера «Мечты» Георгия Гахария «За Грузию» (4%). Она собираются идти на выборы самостоятельно. Их заявленная цель, – чтобы «Грузинская мечта» и «Национальное движение» не смогли набрать половины голосов избирателей, – остается неизменной. Однако ради достижения этой цели партия не намерена с кем-либо кооперироваться, говорит Бердия Сичинава, политический секретарь партии «За Грузию».

«Если у политической партии нет ресурсов для преодоления пятипроцентного барьера, у нее не должно быть претензий на участие в законодательном органе. Что касается лозунга партии «Лело», – то что меняют лозунги в этой стране? Или они считают, что с помощью призывов можно организовать фундаментальные перемены? Мы должны говорить с гражданами и убеждать их, а не бросаться лозунгами. Главная задача для нас – преодоление барьера», – заявил политик.

Пока осторожничают и требуют больше ясности в вопросе объединения «Гирчи» и «Дроа». Лидер первой Яго Хвичия говорит, что пока не планирует ни с кем объединяться.

Наиболее остро на идею объедения отреагировал лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия. Лозунг партии «Лело» политик считает контрпродуктивным:

«От перестановки мест слагаемых сумма не меняется – мы должны увеличивать общую сумму для победы над режимом Иванишвили. А для этого необходимо выходить на прямой контакт с избирателем, а не заниматься перепевом фраз Иванишвили и бесконечными спекуляциями о том, кто с кем объединится».

Лидер фракции «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе – один из тех, кто ратует за выступление единым фронтом.

«Необходимо сформировать единый избирательный блок, который будет состоять из спектра самых разных политических сил. Разумеется, это будет не идеологическое, а техническое объединение, которое должно укрупниться за счет других партий, кроме «Нацдвижения».

Со своей стороны, политолог Гиа Нодиа предложил свой рецепт для оппозиции:

«Формула победы состоит в том, чтобы голоса оппозиции не терялись. Уже очевидно, что голосов ЕНД и партии Гахария недостаточно для смены власти. Однако, если оппозиция найдет в себе силы и откроет третий фронт, ее шансы на победу станут осязаемыми».

Теоретически многие хотели бы видеть во главе новой коалиции президента Грузии Саломе Зурабишвили, политическая активность которой на фоне растущей конфронтации с приведшей ее к власти «Грузинской мечтой» вселяет надежду на это. Впрочем, президент о своих планах не говорит, ее полномочия истекают после парламентских выборов – в конце 2024 года.

Напомним, согласно действующему избирательному законодательству, голоса партий, не преодолевших избирательный барьер, перераспределяются в пользу прошедших в парламент партий пропорционально количеству набранных мандатов.

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