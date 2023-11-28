В Сухуме немало сохранившихся с советских времен памятников, но некоторые были демонтированы на реставрацию и исчезли. Жители города помнят их с детства, и им небезразлична их судьба. И они задают вопросы в соцсетях, просят, чтобы кто-то объяснил, куда увезли эти памятники, где они сейчас и что с ними случилось? Мы попробовали это выяснить, что оказалось делом нелегким, но все-таки небесполезным.

Говоря о памятниках, сразу хочется сказать о столбах Индо-Европейского телеграфа, который в XIX веке соединял Европу с Индией и проходил через территорию Абхазии. 12 столбов, которые чудом уцелели и стояли в заброшенном парке «Сказка», городские власти демонтировали, отреставрировали и установили на прежнем месте после его реконструкции. За что надо сказать городским службам большое спасибо, историческое наследие удалось сберечь.

Есть еще три памятника, судьбу которых выясняли друг у друга на днях пользователи социальной сети Facebook, – это самый известный сухумский фонтан «Грифоны», визитная карточка города, памятник известному писателю, патриарху абхазской литературы Дмитрию Гулия, который стоял в сквере около Абхазской государственной филармонии, и памятник бортпроводнице Надежде Курченко в парке ее имени.

Мы связались с руководителем муниципального управления «Благоустройство» администрации города Сухума Саидом Кур-ипа, который смог рассказать только об одном памятнике:

«Памятник Надежде Курченко лежит у нас на территории МУП «Благоустройство» администрации города Сухума. Он лежит уже давно, планировалась реконструкция, там не хватает руки и части ноги. В свое время администрация города занималась этим вопросом и договаривалась с людьми, которые проведут эту реконструкцию. На сегодняшний день судьбу этого договора и всего остального, честно говоря, я не знаю. Знаю, что памятник находится у нас, какие планы у администрации города или у кого-то другого, не могу сказать. По поводу грифонов и памятника Дмитрию Гулия тоже ничего не могу сказать».

19-летняя бортпроводница Сухумского авиационного отряда Надежда Курченко была убита террористами, захватившими самолет, летевший из Батуми в Сухум 15 октября 1970 года. После ее гибели она была захоронена в городском парке, который позже назвали ее именем. 20 лет спустя по просьбе матери тело Надежды Курченко отвезли на родину, в Удмуртию. У памятника Надежде Курченко во времена СССР школьников принимали в пионеры.

По словам бывшего заместителя министра культуры Батала Кобахия, во время войны 1992-1993 годов памятник был частично разрушен, в некоторых местах были пулевые вмятины, в других местах он был пробит насквозь. В 2010 году администрация города выделила деньги на реставрацию, памятник демонтировали, отреставрировали и установили на прежнее место. В 2013 году во время урагана на него упало дерево, и он сильно пострадал.

В настоящее время в парке Курченко на месте старого памятника установлен бронзовый бюст. Кто его автор, узнать не удалось, предположительно, он был привезен из России.

Был демонтирован и исчез высеченный из цельного куска гранита памятник абхазскому писателю Дмитрию Гулия, на его месте установлен новый бронзовый памятник. Старший научный сотрудник Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия Зулия Кокоскир, рассказала о том, что знала, но и ей неведома судьба гранитного монумента:

«Этот памятник сделал скульптор Рухадзе, в 1960 году Дмитрия Гулия не стало, и через год, если я не ошибаюсь, был поставлен этот памятник. Я помню, когда памятник был воздвигнут, это просто великолепный памятник! А во время войны лицо его было расстреляно, глаза и нос были изуродованы, они же (грузинские гвардейцы) стреляли в основном в лицо. А куда делась сама эта цельная глыба, неизвестно. Подлежит ли он восстановлению? Мне казалось, что, да, можно постараться оставить эту глыбу целиком, а голову насколько возможно восстановить. У нас есть в музее погрудная копия головы. Новый памятник сделал Иванба, наш абхазский скульптор. В свое время до войны он сделал макет этого памятника и подарил его нам, у нас в музее он экспонируется».

Главный хранитель музея Дмитрия Гулия Майя Квициния уточнила даты: памятник скульптора Гиви Рухадзе из цельного куска гранита был открыт в 1963 году, современный памятник Дмитрию Гулия скульптора Виктора Иванба был установлен в 2009 году.

Что касается фонтана с грифонами, который находится на театральной площади около Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба, он был сооружен в 1947 году. Фонтан представляет собой скульптурную композицию, состоящую из мифических персонажей – бетонных позолоченных грифонов, из их пасти льются мощные водяные струи, стекающие по каскаду вниз. Позади грифонов стилизованный пещерный грот, в котором сидят большие лягушки. Батал Кобахия считает, что грифоны фонтана никакой ценности не представляли:

«Ну, это же не бронза, это обычный цемент был.

– То есть, они никакой ценности не представляли?

– Нет, конечно, это цемент, который был покрыт какой-то особой краской, которая бронзовела. Собственно, они точно такой же краской их и сейчас покрыли, лет через десять она тоже забронзовеет, и они будут выглядеть, как бронзовые. Опять же это у администрации города надо уточнять. По закону, когда демонтировали грифонов, памятник культурного наследия Абхазский театр, рядом грифоны, они также внесены в реестр памятников, должен быть протокол и акт о состоянии грифонов с описанием, из какого материала они сделаны, с указанием, что они не представляют историческую ценность или они должны быть складированы на музейной или археологической базе и так далее. Вот, без акта выброс их… Но это делалось давно, мы с Эльвирой (Арсалия, экс-министр культуры) тогда еще не работали. Прошло уже пятнадцать лет, а вы сейчас вспоминаете…»

Свет на судьбу старых бетонных грифонов пролила сухумская художница Мадина Бигуаа. Она рассказала, что после Отечественной войны народа Абхазии в 2010-х годах проводилась реконструкция фонтана, старых грифонов никто не демонтировал. Она была свидетелем того, как рабочие кувалдами их просто разбивали на куски, а потом на их месте установили новые, отлитые по заранее изготовленной форме. Мадина вынесла из бетонных руин две оригинальные головы грифонов, теперь они стоят во дворе ее дома.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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