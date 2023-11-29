Азербайджан обвинил посольства трех стран в финансировании Abzas Media

Зарубежное финансирование новостного портала Abzas Media нарушает азербайджанские законы, заявил МИД страны, выразив протест посольствам США, Германии и Франции. Запрет на финансирование медиа из-за рубежа был введен законом «О медиа», который международные организации сочли ограничивающим свободу прессы, отметил член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

Издание «Кавказский узел» напоминает, что 20 ноября директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанлы и главред издания Севиндж Вагифкизи были задержаны и обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. По этому же делу обвинен сотрудничавший с Abzas Media 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими возможностями. Все трое заключены под стражу, защитники Гасанлы и Вагифкизи обжаловали аресты, апелляционный суд не удовлетворил жалобы.

Арест Гасанлы связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанлы и его коллегу Севиндж Вагифкизи. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Временные поверенные в делах США и Германии в Азербайджане, а также посол Франции 28 ноября по отдельности были вызваны в МИД Азербайджана, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

До сведения дипломатов было доведено, что «с участием зарегистрированных в этих странах организаций осуществлялись незаконные финансовые операции новостного портала Abzas Media, и к этой деятельности были привлечены посольства указанных государств», в связи с чем им был «выражен решительный протест», далее сказано в пресс-релизе.

«Также было отмечено, что Международное агентство развития США (USAID), организации FreedomNow, New Democracy Fund и другие в нарушение правил выдачи грантов незаконно осуществляли трансферты финансовых ресурсов на территорию Азербайджана, вносили незаконный вклад в деятельность Abzas Media», – подчеркнули в азербайджанском МИДе.

Источник в миссии ЕС на условиях анонимности пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что финансовая помощь посольств Франции и Германии заключалась в поддержке проекта по подготовке показа моды одежды для лиц с ограниченными физическими возможностями и не касалась деятельности Abzas Media. По его данным, об этом азербайджанской стороне была предоставлена соответствующая информация, и вопрос уже исчерпан.

Редакция Abzas Media ранее опубликовала заявление, в котором утверждается, что за преследованием директора издания стоит президент Азербайджана Ильхам Алиев.