Силовики в Азербайджане задержали двух сотрудников независимого издания Abzas Media: главного редактора Севиндж Вагифкизи и директора Ульви Гасанлы. Обоих подозревают в контрабанде валюты, сообщает азербайджанская служба Радио Свобода (Радио Азадлыг).

Севиндж Вагифкизи задержали утром во вторник, 21 ноября, в аэропорту Баку, куда она прилетела из-за границы. Ее доставили в главное управление полиции города, а дома у Вагифкизи прошел обыск. По словам женщины, преследование связано с ее журналистской деятельностью.

По информации Abzas Media, в отношении Вагифкизи возбудили уголовное дело о контрабанде валюты (статья 206.3.2 УК РА). Вечером Хатаинский районный суд Баку должен избрать ей меру пресечения.

Днем ранее в Баку по пути в аэропорт силовики задержали директора Abzas Media Ульви Гасанлы. В тот же день силовики обыскали квартиру задержанного, а также офис Abzas Media. Как утверждают власти, в офисе издания нашли 40 тысяч евро.

По данным американской НКО Комитет защиты журналистов, Гасанлы, как и Севиндж Вагифкизи, подозревают в незаконном ввозе иностранной валюты в страну, на него заведено уголовное дело. По словам адвоката, Гасанлы заявил, что никогда не видел денег, якобы найденных в офисе.

Гансалы также рассказал, что в отделении полиции его спросили, почему он не пишет о Нагорном Карабахе, а только о коррупции.

Редакция Abzas Media опубликовала заявление, в котором утверждается, что за преследованием директора издания стоит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы опубликовали серию расследований коррупционных преступлений, совершенных президентом страны и назначенными им чиновниками, и мы полагаем, что задержание Гасанлы связано с этими антикоррупционными расследованиями. Мы считаем, что президент отдаст приказ о его аресте, чтобы закрыть наше СМИ и не допустить распространения информации о коррупционных преступлениях", – говорится в заявлении.

С осуждением задержания Ульви Гасанлы и призывом к азербайджанским властям немедленно освободить его выступили "Репортеры без границ" (RSF) и Европейская федерация журналистов (EFJ). "Арест Ульви Гасанлы вписывается в серию арестов критиков властей с целью подавления инакомыслия", – заявила исследователь Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.

В последнее время Abzas Media опубликовало несколько расследований об источниках богатства высокопоставленных азербайджанских чиновников и родственников Алиева.