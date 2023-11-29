Россия согласилась отменить вывозные пошлины для Южной Осетии, впрочем, пока неизвестно, когда это произойдет. Об этом стало известно по итогам встречи депутатов парламента с премьер-министром республики Константином Джуссоевым и руководителями ключевых министерств экономического блока. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос цен на ГСМ в Южной Осетии. Чтобы понять, как они образуются, депутаты решили создать специальную комиссию.

В парламенте Южной Осетии депутаты провели встречу с премьер-министром правительства Константином Джуссоевым, первым вице-премьером, министром финансов Дзамболатом Тадтаевым и министром экономического развития Сарматом Котаевым по итогам их поездки в Москву, где представители югоосетинского кабмина вели переговоры с российскими коллегами об отмене таможенных пошлин для Южной Осетии.

По словам участника встречи депутата Давида Санакоева, обсуждалась и ситуация на таможенном посту «Нижний Зарамаг». Парламентарии выразили обеспокоенность по поводу забастовки североосетинских брокеров и чрезмерно придирчивого, по их мнению, т.н. стопроцентного таможенного досмотра на границе. Говорит Давид Санакоев:

«По словам представителей правительства, все дело в том, что российской таможней были выявлены случаи, когда заявленная номенклатура перевозимых товаров не соответствовала действительности. Некоторые перевозчики указывали в декларации товары, не подпадающие под семипроцентные пошлины, вместо тех товаров, за которые нужно платить таможенный сбор. Ответственность за достоверность декларации несут таможенные брокеры. В случае несоответствия им выносят чувствительные штрафы, теряется доверие таможенников к брокерам, поэтому они и объявили забастовку.

– Ситуацию на «Нижнем Зарамаге» взял под личный контроль президент. Что-то удалось сделать?

– Часть брокеров вернулась к работе, кроме того, нашлись новые брокеры, кто готов оформлять грузы для наших коммерсантов. Мы созвонились с двумя перевозчиками прямо во время встречи, они нам сказали, что сегодня несколько грузовиков с товарами пересекли границу. Иными словами, есть приметы тому, что ситуация с пересечением таможенного поста нормализуется. Другое дело, что стоимость оформления по-прежнему высокая».

С 1 октября правительство России установило семипроцентные пошлины на товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, в том числе в Южную Осетию и Абхазию.

С их введением югоосетинские предприниматели столкнулись с новой для них практикой – корректировкой таможенной стоимости (КТС). Таможня оформляет товары не по указанным в декларациях ценам, а по итогам торгов российских аукционов или биржевым котировкам аналогичных товаров. Эти цены значительно превышают региональные, соответственно, и исчисляемая пошлина превышает 30% от фактической стоимости товара. В результате цены на югоосетинском внутреннем рынке поползли вверх, в отдельных случаях почти вдвое, в том числе и на товары первой необходимости.

В Южной Осетии нет альтернативы российским поставкам, поэтому введенные пошлины грозят местному населению катастрофическим падениям уровня жизни.

Накануне в Москве состоялась встреча Константина Джуссоева с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, на которой обсуждался вопрос снятия вывозной пошлины для Южной Осетии. О результатах переговоров члены правительства сообщили депутатам, говорит Давид Санакоев:

«Принципиальное согласие об отмене таможенных пошлин получено, сейчас идет работа над поправками к соглашению «О режиме торговли товарами», где все это будет оговорено.

– Эта встреча должна была состояться еще 20 октября. Какая-то конкретная дата подписания документа или отмены ввозных пошлин обозначена?

– Нет. Вот это нас и не удовлетворило. Но, с другой стороны, мяч сейчас на российской стороне, там сейчас решаются какие-то технические вопросы, а нам остается ждать, когда они будут готовы к подписанию соглашения».

Еще одна тема, обсуждавшаяся с депутатами, – цены на ГСМ в Южной Осетии. Говорит Давид Санакоев:

«Нам непонятно, как образуются цены на топливо. Те объемы, которые мы получаем в пределах квоты, не должны облагаться НДС и акцизом – вместе они составляют примерно 40% от стоимости топлива. Тогда почему у нас топливо дороже, чем в Северной Осетии? Тем более что мы соседи, и стоимость накладных расходов не столь велика. Представители правительства нам сказали, что поставщики не раскрывают им, из чего состоит экспортная цена на топливо. Например, нам выставляют цену 52 рубля за литр 92-го бензина. Его сюда еще надо привезти. И здесь на заправках он торгуется по цене 60 рублей за литр, а на заправках Северной Осетии тот же 92-й бензин стоит 51-52 рубля. Правда, представители правительства нам пообещали, что цены на ГСМ, возможно, упадут и, скорее всего, уже к середине декабря – вроде бы Россия будет снижать экспортные цены на топливо. Это хорошо, но все-таки нам хотелось бы разобраться с тем, как формируются наши цены на топливо, которые мы поучаем по квоте. С этой целью мы приняли решение создать специальную парламентскую комиссию».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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