В Тбилиси открылся министериал CAREC

В Тбилиси проходит 22-й министериал Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Во время своего выступления на мероприятии премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о вкладе региональной программы развития Центральной Азии и Азиатского банка развития в многочисленные проекты и мероприятия, осуществляемые в Грузии.

«Основная политика Региональной программы развития Центральной Азии находится в строгом соответствии со стремлением Грузии стать региональным центром… Верю, что, с учетом уникальной роли Грузии в регионе, экономическое развитие нашей страны внесет значительный вклад в общее региональное благополучие. Наше правительство фокусируется на повышении конкурентоспособности частного сектора, интеграции страны в глобальную цепочку ценностей, поддержании благоприятной среды для бизнеса и эффективном использовании транзитного и возобновляемого энергетического потенциала страны», — заявил Гарибашвили.

В рамках министериала премьер-министр Грузии встретился с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакава. На встрече обсуждалось сотрудничество с Азиатским банком развития в различных секторах экономики, а также текущий портфель банка.

Во время выступления на министериале Масацугу Асакава заявил:

«Климатический банк Азии и Тихого океана решительно поддерживает коллективные действия стран-членов, в том числе Грузии, направленные на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему… Мы очень тесно сотрудничаем в рамках существующей программы, уже более двух десятилетий. Нужны новые инициативы, и мы готовы их поддержать. Инициатива регионального сотрудничества занимает важное место в нашей хартии. Это основные задачи и цели нашей деятельности повсюду. Мы активно и с энтузиазмом поддерживаем экономическую деятельность».

Он также отметил решающую роль Грузии в развитии «Среднего коридора»: «страна укрепляет социальные сервисы и расширяет транспортные сети», — заявил он.